Москвичей предупредили о сильнейшем ливне

Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность

Столтенберг сообщил о консультациях стран НАТО по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность

Tекст: Антон Антонов

Столтенберг сказал, что не станет раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить». Он пояснил, что транспарентность дает возможность подать «прямой сигнал», что НАТО – «ядерный альянс», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Как заверил генсек, НАТО стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

Особую тревогу у Столтенберга вызывает Китай, поскольку «в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией – двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России».

Сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО», сообщил он.

Напомним, Россия заявила, что не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.