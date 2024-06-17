Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Москвичей предупредили о сильнейшем ливне
В отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час, сообщил главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Потоки дождя с интенсивностью 20–50 мм осадков в час ожидаются в разных районах Москвы, в отдельных участках интенсивность прогнозируется на уровне 50–80 мм осадков в час, сообщила Позднякова, передает РИА «Новости».
По ее словам, скорость движения зоны осадков составит 30–50 км/ч.
На прошлой неделе в Москве из-за ливня подтопило девять участков улиц.