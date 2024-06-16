Военные США сообщили об эвакуации экипажа украинского судна в Аденском заливе

Tекст: Антон Антонов

Американские военные сообщили, что судно подало сигнал бедствия, который означал, что экипаж покидает сухогруз. Помощь экипажу оказало судно Anna Meta*, при этом иранский фрегат IRIN Jamaran, по версии США, не ответил на сигнал бедствия, хотя был рядом. В США заявили, что экипажу пришлось покинуть Verbena, поскольку не удалось справиться с пожаром, который начался на корабле после атаки хуситов, передает РИА «Новости».

Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что после их атаки судно Verbena затонуло в Аденском заливе, в ближайшие часы за ним может последовать греческий балкер Tutor.