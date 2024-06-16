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Военные США сообщили об эвакуации экипажа украинского судна в Аденском заливе
Экипаж украинского сухогруза Verbena, который атаковали йеменские хуситы, эвакуирован, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
Американские военные сообщили, что судно подало сигнал бедствия, который означал, что экипаж покидает сухогруз. Помощь экипажу оказало судно Anna Meta*, при этом иранский фрегат IRIN Jamaran, по версии США, не ответил на сигнал бедствия, хотя был рядом. В США заявили, что экипажу пришлось покинуть Verbena, поскольку не удалось справиться с пожаром, который начался на корабле после атаки хуситов, передает РИА «Новости».
Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что после их атаки судно Verbena затонуло в Аденском заливе, в ближайшие часы за ним может последовать греческий балкер Tutor.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ