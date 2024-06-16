Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Солист Мариинского театра сломал ребра при поездке на самокате в Петербурге
В Санкт-Петербурге солист Мариинского театра получил ушиб груди и переломы ребер, когда на самокате врезался в дверь машины, сообщили СМИ.
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. Как пишет «Фонтанка», в результате медики, оказав ему необходимую помощь, отпустили 35-летнего «заслуженного артиста родного региона» домой.
В мае сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе Ленинградской области за десять дней изъяла и поместила на спецстоянки более 10 тыс. электросамокатов.