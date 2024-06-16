В проект коммюнике саммита по Украине включили пункт о контроле Киева над ЗАЭС

Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии пункта о контроле Киева над ЗАЭС

Tекст: Антон Антонов

Документ датирован 13 июня. Как сообщает Reuters, в нем отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми, передает ТАСС.

В коммюнике содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

Подчеркивается недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины.

Напомним, сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.