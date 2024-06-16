Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
На конференции по Украине в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо начал выкрикивать бандеровские лозунги, его поддержали главы нескольких делегаций.
В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.