Путин поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «всех, кто посвятил себя медицине и служению людям». Он подчеркнул, что медики «рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни», значение «медицины невозможно переоценить».

Президент отметил, что нынешний праздник «отмечают и ученые – представители знаменитых медицинских школ, а также других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математик».

Путин подчеркнул высокий авторитет российской системы здравоохранения в мире. Он указал, что в России «модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики».

Как заявил Путин, важность медицины «глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции», когда медики, «не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья», выполняли свой врачебный долг. Президент назвал их работу «подвигом тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник».

Свои лучшие качества медики демонстрируют и в ходе специальной военной операции на Украине, заявил он. «Спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают всё возможное для поддержки силы духа наших героев», – сказал глава государства.

Путин отметил, что медицина является «самой гуманной профессией», в «медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание». Этими «качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников», заявил Путин.

«И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это «ежедневное испытание на человечность», – сказал он.

Напомним, военкор Александр Коц сообщил, что военмедик Михаил Торгашев ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника.