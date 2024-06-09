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Хирург пожертвовал жизнью для спасения от дрона ВСУ прооперированных военных
Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала о спасении хирургом военных от дрона ВСУ ценой своей жизни
Российский военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника, сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Цивилева отметила на ПМЭФ, что в число задач фонда входит увековечивание памяти героев специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Она рассказала «последнюю историю, которая как-то особо потрясла» ее. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев. Военные «лежали в медицинской палатке», когда появился беспилотник вооруженных сил Украины. Тогда «хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь», закрыл «своим телом вход в эту палатку». В результате хирург погиб, но военные оказались спасены.
В марте президент России Владимир Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества».