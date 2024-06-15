Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.13 комментариев
В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине
Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».
Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».
Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».
Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.