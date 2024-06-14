Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.6 комментариев
Страны G7 призвали Китай надавить на Россию
Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО
Поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине, говорится в финальном заявлении саммита «Большой семерки» в Италии.
В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».
Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».
Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.