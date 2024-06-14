Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам другим странам за поддержку СВО
Страны G7 решили ограничить доступ к своим финсистемам компаниям в третьих странах за поддержку СВО
Лидеры «Большой семерки» ограничат доступ к финансовым системам своих стран для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Reuters.
Агентство приводит выдержку из черновика итогового заявления G7, что доступ к финансовым системам будет закрыт организациям и компаниям, кто будет помогать России покупать предметы или оборудование для ее оборонной промышленности. Также ограничения коснутся тех, кто поддерживает СВО и действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Особенно подчеркивается, что доступ к финсистемам заблокируют китайским организациям, которые «занимаются подобной практикой», передает РИА «Новости».
По данным агентства, лидеры намерены ввести санкции против компаний, которые якобы помогают «обходить санкции на нефть», транспортируя ее «обманным путем». Также в G7 намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, помогающих «военной машине» России.
Также страны «Большой семерки» выступают против якобы милитаризации, а также запугиванию Китая в Южно-Китайском море.
Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.