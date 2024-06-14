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    Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    14 июня 2024, 20:53 • Новости дня

    G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам другим странам за поддержку СВО

    Страны G7 решили ограничить доступ к своим финсистемам компаниям в третьих странах за поддержку СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры «Большой семерки» ограничат доступ к финансовым системам своих стран для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Reuters.

    Агентство приводит выдержку из черновика итогового заявления G7, что доступ к финансовым системам будет закрыт организациям и компаниям, кто будет помогать России покупать предметы или оборудование для ее оборонной промышленности. Также ограничения коснутся тех, кто поддерживает СВО и действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Особенно подчеркивается, что доступ к финсистемам заблокируют китайским организациям, которые «занимаются подобной практикой», передает РИА «Новости».

    По данным агентства, лидеры намерены ввести санкции против компаний, которые якобы помогают «обходить санкции на нефть», транспортируя ее «обманным путем». Также в G7 намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, помогающих «военной машине» России.

    Также страны «Большой семерки» выступают против якобы милитаризации, а также запугиванию Китая в Южно-Китайском море.

    Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    13 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Обыски у брата шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что причиной обысков стало «сокрытие двойного гражданства».

    Напомним, СМИ написали, что у брата Максима Галкина прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

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    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    13 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    США направили подлодку к Кубе на фоне визита российских кораблей
    США направили подлодку к Кубе на фоне визита российских кораблей
    @ U.S. Navy

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena, сообщает Южное командование ВС США.

    По заявлению командования, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в кубинские порты отряда кораблей ВМФ России, передает ТАСС

    По данным агентства, другие американские корабли также следят за российскими учениями. Отмечается, что представители Пентагона заявляют, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует беспокоиться по этому поводу.

    Ранее в США рассказали о неважном виде американского лидера Джо Байдена из-за российских кораблей на Кубе.

    Напомним, после учений в Атлантическом океане в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт Гаваны.

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    14 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче

    Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией

    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с якобы убийством мирных жителей в городе Буче в Киевской области российскими военными была нужна киевскому режиму, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.

    «Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.

    В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

    Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 03:57 • Новости дня
    Сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене

    Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих братьев Ащеуловых – Алексея, Иоанна и Тимофея, обвиняемых в попытке присоединиться к ВСУ.

    По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.

    Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

    Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.

    Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.

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    14 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Sergei Chuzavkov /SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

    В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.

    Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.

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    13 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    МИД исключил аннулирование загранпаспортов из-за транслитерации

    МИД: Разночтения в транслитерации имен и фамилий не повод для аннулирования загранпаспорта

    МИД исключил аннулирование загранпаспортов из-за транслитерации
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разночтения в транслитерации имен и фамилий при оформлении загранпаспорта не являются основанием для его аннулирования, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

    Отмечается, что гражданам нет необходимости перепроверять написание своих фамилий и имен латинскими буквами при выезде за рубеж, если в загранпаспорте они указаны верно, даже если есть расхождения с другими документами, передает РБК.

    Как указали в ведомстве, при транслитерации ответственные органы МИД и МВД действуют путем простого замещения букв русского алфавита латинским в соответствии с правилами транслитерации кириллицы, прописанными в административном регламенте.

    В то же время, если гражданин хочет изменить транслитерацию своих инициалов в загранпаспорте, он может сделать это, подав личное заявление.

    Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов сообщил, что за последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

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    13 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде в Париже
    Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде в Париже
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

    ФТР получила официальное подтверждение от ITF, что все российские теннисисты, соответствующие квалификационным критериям, смогут выступить на Олимпиаде. До 19 июня федерация отправит окончательную заявку на участие спортсменов, сообщает «Коммерсант».

    Окончательный состав участников теннисного турнира Олимпиады будет объявлен 4 июля.

    В Олимпиаде в Париже смогут участвовать четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA. Среди них – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    Ранее в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.

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    14 июня 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае отказа киевского режима и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее глава государства заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.

    Коментарии (18)
    14 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отказ Киева от предложения Путина

    Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления офиса Зеленского об отсутствии оснований для переговоров

    Tекст: Максим Попов

    Офис президента Зеленского довел граждан Украины «до крайней точки» еще до сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», – сказала дипломат, комментируя заявления офиса Зеленского о якобы отсутствии реального мирного предложения в озвученных президентом Путиным условиях для урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, до этого глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, сказал он.

    Ранее, во время встречи с руководством внешнеполитического ведомства страны, Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, для разрешения конфликта Украина, прежде всего, должна стать внеблоковой, безъядерной и демилитаризованной страной. 


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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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