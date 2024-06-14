Аналитик спрогнозировал рост курса доллара на следующей неделе

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 95,5 руб. из-за ажиотажного спроса

Tекст: Кристина Цыцура

Эксперт отмечает, что курс доллара на Мосбирже может измениться более существенно, чем на внебиржевом рынке, так как ЦБ РФ не планирует активно продавать валюту из-за высоких банковских спредов, передает «Газета.ru».

«Несмотря на завышенные курсы в банках, мы ожидаем значительного объема покупки валюты россиянами», – прогнозирует Трифонов.

Аналитик «БКС Форекс» не рекомендует сейчас совершать валютные операции, так как рынок находится в стадии стабилизации, которая, по его мнению, займет около недели-двух. Тем не менее, спреды, как полагает Трифонов, останутся на высоком уровне, делая евро и доллар непривлекательными для долгосрочных инвестиций.

Напомним, что 12 июня США ввелиблокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что является посредником в сделках на валютном рынке на бирже.



