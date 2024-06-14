Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара на следующей неделе
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 95,5 руб. из-за ажиотажного спроса
Согласно прогнозу аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, курс доллара США на следующей неделе укрепится до 95,5 рублей на фоне повышенного спроса на валюту со стороны россиян.
Эксперт отмечает, что курс доллара на Мосбирже может измениться более существенно, чем на внебиржевом рынке, так как ЦБ РФ не планирует активно продавать валюту из-за высоких банковских спредов, передает «Газета.ru».
«Несмотря на завышенные курсы в банках, мы ожидаем значительного объема покупки валюты россиянами», – прогнозирует Трифонов.
Аналитик «БКС Форекс» не рекомендует сейчас совершать валютные операции, так как рынок находится в стадии стабилизации, которая, по его мнению, займет около недели-двух. Тем не менее, спреды, как полагает Трифонов, останутся на высоком уровне, делая евро и доллар непривлекательными для долгосрочных инвестиций.
Напомним, что 12 июня США ввелиблокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что является посредником в сделках на валютном рынке на бирже.