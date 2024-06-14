Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.0 комментариев
Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.
По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».
Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.
Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.
Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».