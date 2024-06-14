Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

Tекст: Александра Юдина

По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.



Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».



