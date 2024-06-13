Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Австрийская OMV сохранила контракт с Газпромом
Австрийская OMV сохранила контракт с Газпромом с точкой сдачи топлива на границе Словакии и Австрии
Австрийская OMV приняла решение сохранить контракт с Газпромом, точка сдачи газа будет на границе Словакии и Австрии, компания будет настаивать на выполнении этих условий, сообщил глава OMV Альфред Штерн.
Он отметил, что не знает, что будут делать другие компании в ситуации с Украиной, но контракт OMV с Газпромом предусматривает точку доставки на границе Словакии и Австрии. На этом компания будут настаивать, передает ТАСС.
Штерн уточнил, что компания OMV не получала никаких запросов по выполнению решения иностранного суда, полученного «европейской компанией» в споре с Газпромом, которые вынудили бы австрийскую компанию производить платежи этой компании, а не «Газпром экспорту».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прекращение транзита газа через Украину будет выгодно России.