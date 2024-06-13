Австрийская OMV сохранила контракт с Газпромом с точкой сдачи топлива на границе Словакии и Австрии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что не знает, что будут делать другие компании в ситуации с Украиной, но контракт OMV с Газпромом предусматривает точку доставки на границе Словакии и Австрии. На этом компания будут настаивать, передает ТАСС.

Штерн уточнил, что компания OMV не получала никаких запросов по выполнению решения иностранного суда, полученного «европейской компанией» в споре с Газпромом, которые вынудили бы австрийскую компанию производить платежи этой компании, а не «Газпром экспорту».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прекращение транзита газа через Украину будет выгодно России.