Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

Tекст: Вера Басилая

Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».