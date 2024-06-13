Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»
Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.
На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».
Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.
Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.
Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».
Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.