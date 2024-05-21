Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?2 комментария
Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Зеленского
Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Владимира Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.
В ответе на заявление о том, что срок полномочий Зеленского истек, а он продлил свой срок, введя военное положение, Маск написал в соцсетях: «Но я думал, мы там для того, чтобы «поддерживать демократию», передает ТАСС.
По Конституции Украины срок полномочий Зеленского, избранного в 2019 году, истек 21 мая. Однако в условиях военного положения в стране не проводились президентские выборы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский нарушает законы своей страны, продлевая свой срок.
Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для организации главой украинского государства.
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