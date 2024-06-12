Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16
Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16
Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.
Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.
Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.
Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.