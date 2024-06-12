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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    12 июня 2024, 18:29 • Новости дня

    США запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские санкции предусматривают запрет оказания России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, сообщил минфин США.

    Запрет вводят на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку прямо или косвенно из США или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IT и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, передает ТАСС.

    Исключение допускается для управляемых гражданами США компаний, а также в тех случаях, когда речь идет о закрытии компании или изъятии капиталовложений, или при наличии разрешения властей США.

    Санкции вступят в силу 12 сентября.

    Ранее США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи.

    После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 04:15 • Новости дня
    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов в связи с решением США вооружать «Азов» напомнил о результатах поддержки террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона отменить запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена).

    Антонов в Telegram напомнил США русскую поговорку: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Он заявил, что США стоит учитывать «плачевный опыт на Ближнем Востоке», где они «поощряли – ради борьбы с «общим врагом» – появление вооруженных групп». В результате это приводило к «кошмарным явлениям вроде» террористической организации «Исламское государство».

    «Гибель сотен тысяч мирных граждан. Миллионы беженцев, в т.ч. в Европе. Затягивание кровавых конфликтов на десятилетия», – заявил он, подчеркнув, что Россия выступает «против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Как подчеркнул Антонов, «ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях».

    Напомним, США отменили запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 04:54 • Новости дня
    G7 собралась объявить о шагах по использованию замороженных активов России

    Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах G7 объявить о новых шагах по использованию замороженных активов России

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе саммита в Италии лидеры стран G7 намерены объявить о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби сообщил, что речь идет об «извлечении пользы» из активов «в интересах Украины, чтобы помочь ее восстановлению». Он заверил, что G7 продемонстрирует «единство», передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит должен состояться 13–15 июля. По данным СМИ, США пытались убедить страны G7 предоставить Киеву кредит под залог доходов от активов России. Германия, Италия, Франция и Япония выступили против, сейчас же они изменили свою позицию под давлением Вашингтона.


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    11 июня 2024, 02:23 • Новости дня
    Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что резолюция по перемирию в Газе, предложенная США и принятая Советом Безопасности ООН, является неоднозначной.

    «Резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. У нас все еще есть обоснованные опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок», – приводит слова дипломата ТАСС

    При этом Фу Цун добавил, что Китай поддержал документ, так как в резолюции прописано положение о прекращении огня.

    «Исходя из позиции чрезвычайной необходимости остановить кровопролитие и смягчить гуманитарную катастрофу, Китай проголосовал «за», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    11 июня 2024, 06:20 • Новости дня
    США пообещали отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    CBS News: США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу, отмечает канала CBS News.

    «Учения не рассматриваются США как угроза, однако американские корабли будут развернуты для слежки за русскими», – сообщил источник телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12–17 июня.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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