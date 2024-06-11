В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Бортников: Разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»
Украинская военная разведка имеет отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту на концертной площадке «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске Московской области, заявил Бортников, передает ТАСС.
Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей для совершения резонансных преступлений в России. Они помогают проходить подготовку, получать оснащение международным террористическим организациям, подчеркнул председатель НАК.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, погибли 145 человек.
Ранее Бортников заявлял, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины причастно к теракту в «Крокус Сити Холле».