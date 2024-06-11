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    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

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    11 июня 2024, 06:14 • Новости дня

    Арестованного генерала Попова решили отправить на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

    «Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС

    Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый, который отправлен в СИЗО.

    В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве.

    Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

    10 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»

    Разработчик рассказал об успешном испытании в зоне СВО дрона-бомбардировщика «Голубь»

    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный в России дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытан в боевых условиях в зоне СВО, сообщил представитель предприятия-разработчика данного БПЛА – компании «Стратим».

    Представитель разработчика рассказал, что у беспилотника есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 осколочных гранатометных выстрелов. По его словам, однажды в зоне СВО «Голубь» завис над РЭБ противника, которая не смогла его подавить, передает РИА «Новости».

    Кроме того, «Голубь» продолжает «наблюдать», пока оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, он способен распознавать пехоту противника и сбрасывает гранаты на них. Сейчас дрон готовятся запустить в серийное производство.

    Ранее Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления.

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    10 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовил и отправил в Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в госкорпорации.

    Самолет Як-130, разработанный ПАО «Яковлев», отличается превосходной маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. В Ростехе отметили, что на самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа «воздух – воздух» или «воздух – земля», передает ТАСС.

    Ранее выпускницы Краснодарского высшего военного авиаучилища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130, который он испытал.

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    10 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Корабли ВМФ России зашли в порт Александрия в Египте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В египетский порт Александрия зашел отряд боевых кораблей ВМФ России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

    В составе отряда – гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», заход в порт Александрия – плановый, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    12 июня, в День России, на борту «Варяга» пройдет прием с участием представителей командования ВМС Египта. Экипажи кораблей смогут отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.

    Также в ходе визита корабли ВМФ России вместе с ВМС Египта проведут совместные учения в формате «Пассекс». Будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи и досмотровым действиям.

    Ранее был анонсирован визит отряда кораблей ВМФ России в порт Гаваны.

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    9 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Евтухов: ВМФ получит около 50 кораблей и судов обеспечения

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

    Он пояснил, что это будут не только боевые корабли, такие как фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, но и суда обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Евтухов заявил, что Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для Военно-морского флота (ВМФ).

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    11 июня 2024, 03:09 • Новости дня
    В итоговом заявлении встречи в Швейцарии исключили требования о выводе российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск. Об этом говорится в проекте документа.

    В заявлении будут отражены лишь три пункта из десяти положений плана Владимира Зеленского: обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность и вопросы освобождения пленных и возвращения детей, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Эн-эйч-кей.

    Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, источник телеканала объяснил позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Напомним, что Швейцария планирует провести 15–16 июня конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Россия на конференцию не приглашена.

    Как сообщалось ранее, власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    11 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В Киеве заявили о желании получить F-16 как можно скорее

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти в ходе встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен заявили о желании получить истребители F-16 как можно скорее.

    «Ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи, передает ТАСС

    Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что передаче истребителей F-16 уделялось особое внимание.

    «Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее», – написал Умеров в своем блоге.

    Ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями.

    Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    9 июня 2024, 22:24 • Новости дня
    ВКС РФ нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

    По словам Попова, боевики укрывались в труднодоступных районах горных массивов после выхода из зоны Эт-Танф, передает ТАСС

    Командованием Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

    В результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Афес по позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб, погиб один сирийский военнослужащий.

    Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.

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    10 июня 2024, 01:31 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО)России уничтожили над Брянским районом украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Беспилотный аппарат уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в пострадавших и разрушений нет, однако отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

    «Спасибо нашим защитникам!», – заключил губернатор.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

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    10 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет

    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ на выставке HeliRussia 2024 современных боевых вертолетов и ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    «Рособоронэкспорт» представит на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 российские военные вертолеты и авиационные средства поражения. Выставка пройдет с 10 по 12 июня в Москве.

    Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой авиационных средств поражения, в том числе с противотанковыми управляемыми ракетами, доказавшими свою эффективность, и новейшей легкой многоцелевой ракетой 305Э, передает ТАСС

    «Вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях», – рассказал глава компании Александр Михеев.

    Он добавил, что производственные мощности позволяют не только выполнять госпоборозаказ, но и полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта».

    В рамках деловой программы выставки «Рособоронэкспорт» обсудит с иностранными заказчиками вопросы поставок российских военных вертолетов и авиационных средств поражения, а также перспективы сотрудничества по разработке и производству военной техники.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 05:48 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» включает в себя контракты на поставки в более чем 20 стран мира, сообщил гендиректор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024.

    «Портфель заказов включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран», – цитирует Михеева РИА «Новости»

    По его словам, среди наиболее востребованных на мировом рынке моделей – боевые Ми-28НМЭ, разведывательно-ударные Ка-52Э, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35П и Ми-35М.

    Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности ВС страны современными машинами, доказавшими высочайшие характеристики в реальных боевых условиях.

    Имеющиеся на сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты компании, подчеркнул Михеев.

    Ранее глава «Рособоронэкспорат» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет на выставке HeliRussia 2024.

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    10 июня 2024, 05:09 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила РСЗО ВСУ под Краматорском

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ2» группировки «Запад» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что РСЗО была обнаружена с помощью дрона-разведчика в момент ведения огня по позициям российских войск с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР. После стрельбы расчет противника покинул позиции и попытался спрятать машину в лесополосе.

    «Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ. Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, после чего нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две бронемашины и пять пикапов.



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    10 июня 2024, 23:29 • Новости дня
    Пострадавшая при обстреле Садового направлена в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшая в результате обстрела населенного пункта Садовое Херсонской области направлена в Крым. Об этом сообщили в Минздраве региона.

    «Состояние пациентки стабилизировалось, и мы организовали маршрутизацию. Спасибо крымским коллегам за поддержку и помощь – всего в больницу соседнего региона доставлены шесть пострадавших в этой страшной трагедии. Всем эвакуированным пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводятся слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ жилого сектора в Херсонской области погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.

    Украинские военные обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа. При обстреле были разрушены два дома, погиб молодой человек 1998 года рождения.

    Кроме того, ранения получила женщина, которую доставили в Каланчакскую центральную районную больницу.

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    10 июня 2024, 23:02 • Новости дня
    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «Около 19:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что три человека пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА

    Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали город Шебекино, повреждения получил легковой автомобиль.

    В результате взрыва ранена женщина – с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи бригада скорой доставила ее в больницу.

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    11 июня 2024, 03:31 • Новости дня
    Выпуск обновленной бронемашины «Ахмат» решили начать в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    «Ремдизель» готовится начать выпуск обновленной бронемашины З-СТС «Ахмат» в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Захаров.

    По его словам, в машину внесен ряд улучшений, в частности, усилена защита.

    «Это, скорее, незначительные переделки, нежели конструктивные», – приводит слова Захарова ТАСС.

    Напомним, что разработка «Ахмата» началась в марте 2022 года. Машина собирается на серийной раме с использованием российских комплектующих, имеет колесную формулу 6х6 и предназначена для эксплуатации в различных климатических условиях.

    В машине могут размещаться как сиденья экипажа, так и сиденья санитара и носилки для перевозки раненых.

    В 2023 году З-СТС впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

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