Арестованного генерала Попова решили отправить на СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС.



Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый, который отправлен в СИЗО.

В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве.



Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.