«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.19 комментариев
Арестованного генерала Попова решили отправить на СВО
Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.
«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС.
Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый, который отправлен в СИЗО.
В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве.
Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.