СК завершил расследование дела по украинской секте «Возрождение» в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Фигурантами дела являются три человека, их обвиняют по статье «Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Расследование дела завершено, его передали для направления в суд.

Согласно версии следствия, с ноября 2022 года в Москве незаконно работал благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение».

Одного участника арестовали, двух других – отправили под домашний арест. На допросе обвиняемые признали вину целиком.

По их местам жительства прошли обыски, были допрошены свыше 20 свидетелей, изъята литература.

Дело против организатора преступной группы выделили в отдельное производство, по нему продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, в 2022 году Генеральная прокуратура признала деятельность украинских неправительственных организаций «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна нежелательными. Ведомство указало, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

В октябре 2023 года на секту Мунтяна завели уголовное дело.