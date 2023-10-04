В Москве возбудили дело о незаконной работе украинской секты «Возрождение»

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной», сказала Иванова, передает РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, с 25 ноября прошлого года адепты секты занимались в столице организацией работы благотворительного фонда «Возрождение» Мунтяна и самого «духовного центра». Обе структуры признаны в России нежелательными.

У подозреваемых провели обыски. В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что схожее дело возбудили в Кировской области. Подробностей о нем не приводится.

Напомним, в 2022 году Генеральная прокуратура признала деятельность украинских неправительственных организаций «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна нежелательными. Ведомство указало, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.