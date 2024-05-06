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Пожар на военном заводе в Берлине потушили спустя трое суток
DPA: Пожар на предприятии Diehl Metal в Берлине удалось потушить спустя трое суток
Пожар на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, удалось потушить спустя трое суток, сообщило агентство DPA.
Как сообщило агентство, на месте работали около 200 пожарных, сейчас предстоят работы по сносу горевших построек, передает ТАСС.
Причины пожара, начавшегося в пятницу около 10.30 по местному времени (11.30 мск), пока неизвестны, ведется следствие.
Напомним, завод Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. Здание выгорело вплоть до крыши, часть его обрушилась. Однако оборонный сектор не затронут пожаром. Поскольку возникла угроза того, что в стоки попадет загрязненная химикатами вода, тушение пожара пришлось прервать.