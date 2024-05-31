Австрия проголосовала против санкций на зерно из России и Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, решение было принято при поддержке подавляющего большинства стран-членов ЕС. Отмечается, что Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва и Швеция, помимо поддержки санкций на зерно, также выступили за расширение санкций на другие сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Согласно проекту документа, делегации этих стран призвали Еврокомиссию как можно скорее представить предложение, которое будет охватывать более широкий спектр товаров из РФ и Белоруссии.

В проекте документа говорится, что в общих интересах ЕС обеспечить, чтобы ограничения на импорт были как можно более широкими и строгими, чтобы, среди прочего, уменьшить обеспокоенность сельскохозяйственного сообщества ЕС по поводу риска дестабилизации рынка.

Напомним, первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС 30 мая принял решение о введении запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы.