В Иркутске прошел первый день форума «Сообщество»

Делегация Общественной палаты посетила госпиталь с участниками СВО и парк «Патриот» в Иркутске

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров, руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова встретились с бойцами, проходящими лечение в госпитале, и высоко оценили качество медицинского обслуживания, отметив, что в нем царит воинский дух Суворовского училища, в здании которого он находится, говорится в сообщении на сайте ОП.

«Считаю очень важным то, что госпиталь находится в стенах бывшего Суворовского училища. Этот воинский дух как будто передается тем, кто проходит здесь лечение», – рассказал Бочаров и пожелал бойцам быть сильными духом, добавив, что сегодня создаются все условия для самореализации участников СВО.

Комитету семей воинов Отечества при посещении подобных учреждений в первую очередь интересен процесс организации общения воинов с их родственниками, поделилась Белехова. По ее словам, здесь, в Иркутске, членам семей участников СВО предоставляют гостиницу, ведь большинство тех, кто проходит лечение, – из других регионов. Выздоровление проходит эффективно, когда есть общение с семьей, когда она рядом, подчеркнула Белехова.

Затем делегация отправилась в парк «Патриот», где познакомилась с его уникальной концепцией, направленной на воспитание патриотизма, любви к истории и уважения к Родине. В парке представлены музей военной истории, стрелковый клуб, бомбоубежище времен холодной войны, концертно-выставочный зал, центр военно-тактических игр и многое другое. За годы своего существования парк стал одной из площадок по празднованию Дня Победы и центром по патриотическому воспитанию молодежи.

«Как член ОП РФ я проехал почти все регионы нашей страны, был в парках «Патриот», в музеях, но то, что я увидел здесь, не видел даже на Поклонной горе. Я не сравниваю, а говорю несколько другом подходе. Здесь не просто связь поколений – здесь связь времен. Представлено все, начиная от первого русского солдата, заканчивая нашей Великой Победой в 1945 году. Здесь и исторические личности, и техника Победы. На полотнах изображены воины разных национальностей, что говорит о том, что победа была всего Советского Союза. Уверен, что школьники, которые приходят сюда, могут получить здесь знания истории, которые им в школе не дадут», – добавил Бочаров.