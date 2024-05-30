Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России, несмотря на угрозы

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, он бы принял это решение снова, передает РИА «Новости». Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому, чтобы показать, «что и русские дети любят есть шоколад».

С момента принятия решения Ронкен получает угрозы убийством, однако войны по-прежнему не «выигрываются продовольственными рестрикциями». Глава компании отметил, что этот вопрос показывает дилемму между позицией и ответственностью.

Для Ritter Sport Россия является вторым по величине рынком, закрытие бизнеса привело бы к увольнению по меньшей мере 200 человек. Компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые действуют на 100% в соответствии с представлениями производителя о морали.

Ронкен при этом заявил, что полностью средний бизнес не может быть аполитичным. К примеру, в прошлом году Ritter Sport пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около 1 млн евро.



Напомним, в 2022 году российский рынок покинул швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli.





