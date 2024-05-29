  • Новость часаГермания и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России
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    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    3 комментария
    29 мая 2024, 03:59 • Новости дня

    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России

    Bloomberg узнало о желании Берлина и Праги найти способ для ЕС отказаться от газа, нефти и ядерных материалов из России

    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия и Чехия считают, что ЕС должен собрать рабочую группу, которая займется поиском возможностей для полного отказа от российских поставок газа, нефти и ядерных материалов, сообщило Bloomberg.

    Соответствующее письмо глава минэкономики Германии Роберт Хабек и глава минторга Чехии Йозеф Сикела направили главе минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену (Бельгия председательствует в Совете ЕС), передает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

    В письме говорится, что необходимо «систематически» снижать поставки «газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России». Такое требование объясняется «энергетическим суверенитетом и безопасностью».

    Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер признал зависимость Европы от России в энергетике. Страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

    26 мая 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов

    Bloomberg: «Национальное объединение» Ле Пен обходит коалицию Макрона накануне выборов в Европарламент

    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов
    @ Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен усилила преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европарламент, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, по опросам Elabe, партию Ле Пен поддержали 33% опрошенных, за «Возрождение» Макрона, свой голос отдали 15,5%. Тем временем Социалистическая партия Рафаэля Глюксманна получила 13% голосов, «Непокоренная Франция» – 8%, партия «Зеленых» – 6 процентов.

    Ранее лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что французские власти намерены обмануть и «обчистить» французов через реформу соцобеспечения безработных.

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    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

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    28 мая 2024, 08:25 • Новости дня
    Bild: Жены Макрона и Штайнмайера смеялись на мемориале жертвам Холокоста
    Bild: Жены Макрона и Штайнмайера смеялись на мемориале жертвам Холокоста
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Первые леди Германии Эльке Бюденбендер и Франции Брижит Макрон были замечены смеющимися на мемориале памяти жертв Холокоста в Берлине близ Бранденбургских ворот, пишет Bild.

    Фотографию женщин сделала фотограф Reuters Лиса Йоханссен, передает РИА «Новости».

    Сопровождавшие супругов президента Франции Эммануэля Макрона и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонию возложения венков к мемориалу, посвященному погибшим от рук нацистов во время Второй мировой войны евреям, вели беседу и смеялись.


    Ранее немецкие СМИ писали, что евреям посоветуют быть внимательнее и вести себя неприметно и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.

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    27 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

    ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов по данным европейской статистики.

    Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».

    Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до 130,5 млн евро. Италия увеличила закупки на 25% – до 85 млн евро, Дания – на 30%, до 35,1 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (23 млн евро) и Нидерланды (20 млн евро).

    При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 млн евро.

    Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до 91,4 млн евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до 22,4 млн евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).

    Ранее власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт российских алюминия и стали.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    28 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    @ Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Евросоюза все больше считают, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны быть у руля сообщества, пишет издание Politico.

    СМИ отмечает, что в Шольце и Макроне видят в ЕС «хромых уток», которые фактически доживают свой срок на посту, передает ТАСС.

    Такой взгляд на лидеров связан с их слабым влиянием на политику своих стран, а также с их неспособностью укрепить веру других участников ЕС в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

    Сейчас в Европе уже не уверены, что «эти двое – легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС – должны оставаться у руля» сообщества.

    При этом способность Макрона и Шольца оказывать влияние внутри Евросоюза также была подорвана из-за их прохладного отношения друг к другу, расхождения позиций по вопросам энергетики и по украинскому конфликту, а также из-за экономической слабости их Германии и Франции.

    Эксперты полагают, что все этом может значительно пошатнуть авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент 6–9 июня.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала про конфликт Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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    27 мая 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Медведчука с подачи Чехии

    Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe по инициативе Чехии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз ввел санкции против пророссийского политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского, а также чешского политического портала Voice of Europe, сообщили в МИД Чехии.

    Как отмечается в сообщении, ограничения введены по инициативе Праги.

    «Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах Евросоюза», – отметили в дипломатическом корпусе, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США.


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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

    Коментарии (23)
    28 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России

    Politico: ФРГ и Италия против ударов западным оружием по складам снарядов и топлива в России

    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС согласиться на подобные удары, при этом единого мнения по этому поводу среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры среди стран альянса, передает ТАСС.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

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    26 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Продолжение транзита казахской нефти в ФРГ через российскую инфраструктуру делает возможным в какой-то момент подачу в ЕС продукцию Москвы. У Берлина нет других каналов его получения, а значит, слова Запада о нежелании сотрудничать с РФ можно пропускать мимо ушей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    «Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

    «Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

    «Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

    «Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

    «Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

    По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

    Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

    На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.

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    26 мая 2024, 17:08 • Новости дня
    Футболист «Локомотива» Глушенков объяснил нежелание переходить в клубы Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форвард московского «Локомотива» и российской сборной Максим Глушенков заявил, что не имеет желания переходить в любой европейский клуб.

    Глушенков в беседе с «Матч ТВ» сказал, что не хочет следовать примеру другого российского футболиста Далера Кузяева, который перешел во французский клуб «Гавр».

    Он пояснил, что предложений играть ему не поступало, и уточнил, что ему лучше играть в «Локомотиве» и бороться за высокие места в Российской премьер-лиге.

    «Если позовут в более-менее серьезный клуб, который на что-то претендует – другое дело. Но опять же все зависит от предложения», – добавил спортсмен.

    Футболист подчеркнул, что в «Локомотиве» его все устраивает.

    Напомним, в марте Глушенков вошел в расширенный состав сборной России по футболу.

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    26 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Песков: Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном по поставкам газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова развивать сотрудничество с узбекистанской и казахстанской сторонами по поставкам газа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.

    Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.

    «Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.

    Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.

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    28 мая 2024, 12:14 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил отказ от всеобщего воинского призыва в армию ФРГ

    Экс-депутат Бундестага Гердт: В ФРГ выросло целое поколение антипатриотов

    Немецкий политик объяснил отказ от всеобщего воинского призыва в армию ФРГ
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от всеобщего призыва в бундесвер, так как эта мера негативно отразилась бы на рейтинге властей страны. Но и попытки завлечь в армию другими способами вряд ли сработают, хотя могут заинтересовать беженцев, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Писториус вместо всеобщего призыва предложил использовать льготы для привлечения в армию.

    «Решение Писториуса отказаться от всеобщего призыва в рамках реформирования армии обусловлено несколькими причинами. Во-первых, министр обороны и руководство ФРГ в целом боятся потерять значительную часть голосов избирателей перед выборами, так как большое число немцев негативно относятся к данной инициативе», – сказал Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Кроме того, Писториус опасается провала призыва. Чтобы идти в армию, надо по меньшей мере хотя бы любить свою страну, а в идеале – быть готовым даже погибнуть за будущее государства. В Германии же у населения годами убивали патриотизм. Фактически в ФРГ выросло целое поколение антипатриотов», – отмечает собеседник.

    «Поэтому власти вместо призыва решили использовать «привлекалочки»: скидки на языковые курсы или обучение вождению. Данные программы уже существовали ранее, а сейчас Писториус снова о них заговорил. Но и эти меры вряд ли подействуют на немцев, хотя могут быть заманчивыми для беженцев», – подчеркивает он.

    «При этом не исключаю, что к идее всеобщего призыва в армию могут вернуться уже после выборов в ФРГ. Руководство страны подождет некоторое время, а потом попробует нагнать страх на население и снова реализовать задумку. Но и тут я не жду успеха. Великая армия, о которой неоднократно говорил тот же Писториус, – это не только военная техника, но и хорошие бойцы. Но этого у Германии нет», – резюмировал Гердт.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Социал-демократической партии (СДПГ) озвучил предложения по реформированию военной службы в стране. Однако в качестве меры он не стал упоминать возвращение к всеобщему воинскому призыву, сообщает Der Spiegel.

    Писториус сделал акцент на других инициативах, которые, по его мнению, должны привлечь молодежь в бундесвер. В частности, он упоминал различные льготы, например, бесплатное получение водительских прав или скидки на образование и языковые курсы. Также министр предложил выдавать 18-летним людям анкеты о состоянии их физического здоровья, что требует изменений в законодательстве о защите личных данных.

    Напомним, в начале марта издание Der Spiegel также отмечало, что Писториус хочет ввести воинский призыв в Германии. Более того, сообщалось, что министр планировал претворить эту инициативу в жизнь к 2025 году, а варианты реализации такой меры должны были появиться уже в апреле.

    За основу хотели взять действующую в Швеции систему, в рамках которой ежегодно на службу поступают около 10% обучающихся. Для ФРГ это означало бы привлечение 40 тыс. новобранцев, что само издание называет крайне нереалистичной цифрой. При этом Писториус в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности говорил о намерении ограничиться призывом трех-четырех тысяч человек.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах, которые могли побудить Германию вернуться к разговору о воинском призыве.

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    27 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    ЕС запретил поставлять в Россию снаряжение для полиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о вводе запрета на поставки в Россию технологий для прослушки и снаряжения для полиции, об этом заявил Совет ЕС.

    Новые санкции включают в себя ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться «для внутренних репрессий», оборудования, технологий и ПО в сфере информационной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Также в список санкций включили оборудование и ПО для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации.

    Ранее Венгрия заявила, что не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России в нынешнем виде, потому что он противоречит интересам страны.

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    Рублю обещают пик укрепления

    Российский рубль продолжает крепнуть к доллару, евро и юаню. Этому способствует не один, а сразу несколько факторов. Однако эксперты опасаются, что пик укрепления рубля может пройти на этой неделе. Уже в самом начале лета экономисты ждут пусть и плавное, но ослабление рубля. Подробности

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    «Талибан» обретает новый имидж в глазах России

    Ряд российских ведомств считают, что движение «Талибан», которое сегодня руководит Афганистаном, стоит исключить из списка террористических организаций. Почему возобладало такое мнение, как именно может выглядеть подобная процедура и насколько России интересны отношения с Афганистаном сегодня? Подробности

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    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

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    Газовый разрыв с Россией довел поляков до проклятий в адрес правительства

    Поляки негодуют: с их слов, «после повышения тарифов вся зарплата будет уходить на оплату квитанций за электричество и газ». Действительно, уже в ближайшие недели цены на газ в стране должны резко вырасти, и поляки проклинают за это свое правительство. Почему разрыв контракта на поставки российского газа начал аукаться Польше только сейчас? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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