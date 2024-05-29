Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России

Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

«Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

«Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

«Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

«Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

«Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

«Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.