Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Силуанов назвал сроки внесения налогового проекта в кабмин и Госдуму
Силуанов: Налоговый законопроект будет внесен в кабмин 30 мая
Законопроект с налоговыми изменениями будет внесен в правительство в четверг, 30 мая, а на следующей неделе – в Госдуму, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«Налоговые изменения сегодня обсуждаем на финише уже, вносим законопроект, в четверг на правительстве, в Думе – на следующей неделе», – сказал он на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, его слова приводит ТАСС.
Ранее в Госдуме озвучили параметры изменений налоговой системы.