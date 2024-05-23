В Госдуме озвучены параметры изменений налоговой системы

Tекст: Ольга Никитина

Кирьянов в своем Telegram-канале выделил самые значимые моменты выступления министра финансов Антона Силуанова.

«Более справедливая и сбалансированная налоговая система обеспечит поступление дополнительных ресурсов на решение общенациональных задач, в том числе сглаживание неравенства в обществе и экономике, социально-экономическое развитие регионов, реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, стимулирование отдельных отраслей экономики, реализацию новых национальные проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Активная и продолжительная жизнь» и т. д. Это существенное увеличение доходов бюджета, но правительство РФ выстроило четкую и эффективную систему контроля расходования средств, в том числе на основе цифровых технологий. Эта система позволяет следить за тем, чтобы полученные от изменений дополнительные доходы направлялись целевым образом на решение запланированным задач», – пишет Кирьянов.

В части стимулирования экономики, повышения предпринимательской активности Антон Силуанов, как сообщил депутат Госдумы, подчеркнул, что 95% малого бизнеса изменения не коснутся. Однако будут поставлены серьезные заслоны уходу от налогов, дроблению бизнеса, занижению таможенной стоимости, неуплате акцизов. Речь идет о новом этапе обеления экономики, равных фискальных условиях для всех предпринимателей, указал Кирьянов.

Вместе с тем намечено расширение границ УСН (упрощенной системы налогообложения) в сопряжении со сближением условий УСН и ОСН (общая система налогообложения), отметил Кирьянов.

Кроме того, проинформировал он, будет амнистия для предпринимателей, отказавшихся от схем по дроблению бизнеса.

НДС не будет повышен, а самозанятые будут платить налоги в прежнем режиме.

«Все преференциальные режимы, механизмы поддержки сохранятся; однако налоговые преференции будут плотно увязаны с инвестициями предприятий в развитие, отказом от вывода капиталов», – пишет Кирьянов.

Налог на прибыль вырастет, дополнительные доходы вернутся через бюджет в треке развития экономики, создания инфраструктуры.

Регионы и местное самоуправление получат больше полномочий по региональным и местным налогам.

НДФЛ получит, по словам министра, «разумную прогрессию».

«Как руководитель Российского союза налогоплательщиков, убежден – формирование более справедливой налоговой системы станет результатом открытой дискуссии налогоплательщиков, предпринимательского сообщества, экспертов, политических сил и общества», – заключил Кирьянов.

Напомним, по словам Силуанова, доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.

