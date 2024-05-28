«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть
Зампред Совбеза Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил американские власти в пособничестве террористам, подчеркнув, что они «окормляют и финансируют» бандеровцев.
По его словам, именно американцы «стали пособниками террористов, вскормив киевский неонацистский режим», передает ТАСС.
Медведев добавил, что истеблишмент США объявил России гибридную войну, продолжая финансировать бандеровскую власть и поощряя теракты против мирных россиян.
Также зампред отметил, что США сознательно пытаются исказить факты истории, утверждая, что именно Штаты победили фашизм и освободили Европу.
В заключение Медведев выразил уверенность в том, что поддержка самых одиозных режимов в мире ничем хорошим для них не кончится.
Ранее посол России Анатолий Антонов обвинил власти США в дезавуировании роли СССР в победе над фашизмом. Поводом для заявления посла стали слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.