Путин решил обсудить с руководством ОПК поставки востребованных вооружений

Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин отметил, что правительство сформировано. «Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время собраться и сверить часы», – указал он.

Президент подчеркнул, что большинство оборонных предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые позиции даже с опережением графика.

«Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой», – сказал Путин.

Он уточнил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал Путин.

По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.

«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», – констатировал Путин.

Напомним, президент встречается с руководством ОПК в подмосковном Королеве.