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    «Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    25 мая 2024, 16:46 • Новости дня

    Путин решил обсудить с руководством ОПК поставки востребованных вооружений

    Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК в Королеве обсуждает ход поставок наиболее востребованных вооружений.

    «Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Путин отметил, что правительство сформировано. «Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время собраться и сверить часы», – указал он.

    Президент подчеркнул, что большинство оборонных предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые позиции даже с опережением графика.

    «Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой», – сказал Путин.

    Он уточнил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

    «За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал Путин.

    По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.

    «Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», – констатировал Путин.

    Напомним, президент встречается с руководством ОПК в подмосковном Королеве.

    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


    Коментарии (53)
    23 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу надеть наушник для синхронного перевода.

    На записи встречи видно, что король не сразу разобрался, как правильно пользоваться наушником, тогда российский лидер жестом показал ему, как его надеть, передает РИА «Новости».

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    23 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus
    Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин на встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой подарил ему длинную версию автомобиля Аurus, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Ушаков подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками. По его словам, среди подарков от Путина королю Бахрейна была длинная версия автомобиля Аurus, передает ТАСС.

    Российский лидер также пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. Отмечается, что предложение от президента России было принято.

    Ранее сообщалось, что Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

    Напомним, Путин отправился на инаугурацию на обновленном российском лимузине – черном представительском седане Aurus. Также на инаугурации Путина впервые показали электромотоциклы Aurus Merlon.

    Коментарии (10)
    23 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, встреча с российским президентом стала одним из самых счастливых дней в его жизни, передает ТАСС.

    Также король Бахрейна отметил, что победа Путина на выборах положительно повлияла на страны арабского мира.

    Политик поздравил российского лидера с победой на выборах, подчеркнув, что она указывает на мудрую политику Путина.

    Король Бахрейна с Путиным начали переговоры в узком составе в Кремле. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. 

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    22 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.

    «Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.

    Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.

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    24 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин назвал цель поездки в Белоруссию

    Путин: Поездка в Белоруссию сможет подчеркнуть крепкие отношения двух стран

    Путин назвал цель поездки в Белоруссию
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

    «Эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов.

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    23 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    По итогам встречи Путина и короля Бахрейна подписано семь документов

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.

    В частности, был подписан документ о проведении в России в текущем году Дней культуры Бахрейна, передает ТАСС.

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.

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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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