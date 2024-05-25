«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прибыл в Королев в Подмосковье, где проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Встреча пройдет на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), передает РИА «Новости».
Среди участников совещания зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие.
Также на встрече с Путиным будут присутствовать гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев, гендиректор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов.
После общения с главами предприятий президент осмотрит производственные объекты, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
Также Путину продемонстрируют изделия класса «воздух – поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух – воздух» большой дальности и линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Ранее Путин на совещании по развитию ОПК заявил о необходимости сделать еще больше для развития оборонных отраслей производства.