В Германии предложили не платить пособие украинским уклонистам

Глава МИД Баварии Херрманн предложил не платить пособие украинским уклонистам

Tекст: Максим Попов

Отвечая на вопрос немецких журналистов, как еще ФРГ может помочь Украине, Херрманн сказал, что надо прекратить выдавать пособия мужчинам, которые обязаны проходить военную службу на родине.

«Мы хотим лучшим образом поддержать Украину, но в то же время не будем выплачивать премии тем, кто дезертировал», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время на территории Германии находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице.

Как сообщалось ранее, в Чехии заявили о невозможности отправить украинских уклонистов на родину.



