Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.12 комментариев
Эксперт: ЕГЭ дал равные возможности для поступления выпускникам со всей страны
Эксперт Майоров объяснил преимущества ЕГЭ перед другими видами экзаменов
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выравнивает возможности выпускников по всей стране. Благодаря ему, дети даже из самых далеких регионов, имеют высокие шансы поступить в ведущие учебные заведения Москвы и Петербурга, сказал газете ВЗГЛЯД доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров. 23 мая в российских школах началась сдача ЕГЭ.
«ЕГЭ решает две важные проблемы. Во-первых, данная экзаменационная система облегчает жизнь самих 11-классников, ведь не надо сдавать экзамены дважды – результаты ЕГЭ годятся как для выпуска из школы, так и для поступления во все государственные вузы. Во-вторых, благодаря ЕГЭ, исключается коррупция при поступлении в высшие учебные заведения, так как результаты экзамена заносятся в единую систему», – говорит Майоров.
По его словам, благодаря единому госэкзамену, дети даже из самых далеких регионов имеют высокие шансы поступить в ведущие учебные заведения Москвы и Петербурга. «Проработав долгое время в системе высшего образования и даже какое-то время руководя региональным вузом, я могу сказать, что ЕГЭ, безусловно, обеспечивает выравнивание возможностей выпускников по всей стране», – отмечает он.
Эксперт также напомнил, что выпускникам этого года впервые предоставляется возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. «Мы все были абитуриентами и прекрасно понимаем этот ажиотаж и гонку, которые могут сказываться на результатах, не всегда отражающих истинные знания школьника», – объясняет он новвоведение.
Говоря о современной системе высшего бразования, Майоров отметил, что сейчас она непосредственно связана с научно-исследовательским сектором. Это объясняется тем, что в настоящее время крайне важно, чтобы преподаваемые в вузах дисциплины успевали за научно-технологическим прогрессом.
«Поэтому во всех крупных вузах есть научные подразделения, которые выполняют несколько задач. Основная – это прогрессивные исследования. Ведь наука не статична, она всегда развивается. И очень важно следовать за всеми трендами, изучать их, осмысливать, предлагать какие-то свои решения. Не менее важная задача – это сама методология преподавания той или иной науки в контексте апробации через научные исследования», – делится Майоров. Он подчеркнул, что благодаря развитию научно-исследовательских центров студенты вузов могут применять свои знания на практике.
В четверг, 23 мая, в России начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что он стартует с экзаменов по литературе, химии и географии.
А в начале апреля Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с расписанием ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Уточняется, что помимо нового порядка пересдачи, данный проект расписания ничем существенно не отличается от прошлогоднего.
Напомним, в феврале во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у школьников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. Заслуженный учитель России в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такие изменения помогут существенно снизить экзаменационный стресс выпускников.