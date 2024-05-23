Эксперт: ЕГЭ дал равные возможности для поступления выпускникам со всей страны

Эксперт Майоров объяснил преимущества ЕГЭ перед другими видами экзаменов

Tекст: Татьяна Косолапова

«ЕГЭ решает две важные проблемы. Во-первых, данная экзаменационная система облегчает жизнь самих 11-классников, ведь не надо сдавать экзамены дважды – результаты ЕГЭ годятся как для выпуска из школы, так и для поступления во все государственные вузы. Во-вторых, благодаря ЕГЭ, исключается коррупция при поступлении в высшие учебные заведения, так как результаты экзамена заносятся в единую систему», – говорит Майоров.

По его словам, благодаря единому госэкзамену, дети даже из самых далеких регионов имеют высокие шансы поступить в ведущие учебные заведения Москвы и Петербурга. «Проработав долгое время в системе высшего образования и даже какое-то время руководя региональным вузом, я могу сказать, что ЕГЭ, безусловно, обеспечивает выравнивание возможностей выпускников по всей стране», – отмечает он.

Эксперт также напомнил, что выпускникам этого года впервые предоставляется возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. «Мы все были абитуриентами и прекрасно понимаем этот ажиотаж и гонку, которые могут сказываться на результатах, не всегда отражающих истинные знания школьника», – объясняет он новвоведение.

Говоря о современной системе высшего бразования, Майоров отметил, что сейчас она непосредственно связана с научно-исследовательским сектором. Это объясняется тем, что в настоящее время крайне важно, чтобы преподаваемые в вузах дисциплины успевали за научно-технологическим прогрессом.

«Поэтому во всех крупных вузах есть научные подразделения, которые выполняют несколько задач. Основная – это прогрессивные исследования. Ведь наука не статична, она всегда развивается. И очень важно следовать за всеми трендами, изучать их, осмысливать, предлагать какие-то свои решения. Не менее важная задача – это сама методология преподавания той или иной науки в контексте апробации через научные исследования», – делится Майоров. Он подчеркнул, что благодаря развитию научно-исследовательских центров студенты вузов могут применять свои знания на практике.

В четверг, 23 мая, в России начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что он стартует с экзаменов по литературе, химии и географии.

А в начале апреля Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с расписанием ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Уточняется, что помимо нового порядка пересдачи, данный проект расписания ничем существенно не отличается от прошлогоднего.

Напомним, в феврале во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у школьников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. Заслуженный учитель России в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такие изменения помогут существенно снизить экзаменационный стресс выпускников.



