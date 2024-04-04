Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Опубликован проект расписания ЕГЭ с учетом пересдачи
Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ с учетом пересдачи
Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовали проект приказа с расписанием ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании.
Как следует из документа, пересдача по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам назначается на 4 июля, а биологию, географию, математику, историю, литературу и устный экзамен по иностранным языкам предлагается пересдать 5 июля, передает ТАСС.
Помимо нового порядка пересдачи, проект расписания ЕГЭ-2024 не содержит существенных изменений по сравнению с 2023 годом.
Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов.