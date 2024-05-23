Обогреватель назван причиной пожара в нелегальном хостеле для мигрантов в Истре

Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа

Tекст: Антон Антонов

В интервью Юрию Дудю Ходорковский* рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, «которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит».

Ходорковский* пояснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь «одна функция» – если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует «под давлением», то «должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет» другому человеку – в случае ЮКОСа выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин*.

Ходорковский* сказал, что решение ввести протектора «сыграло», когда его арестовали. По плану, протектор «должен был увидеть», что Ходорковский* действует «под давлением», и в этом случае забрать у него полномочия. Ходорковский* сообщил, что так и произошло, когда его «взяли в тюрьму».

На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский* ответил: «Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд».

Напомним, Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.