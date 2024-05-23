Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Обогреватель назван причиной пожара в нелегальном хостеле для мигрантов в Истре
Обогреватель назвали в качестве версии пожара в нелегальном хостеле для мигрантов в Подмосковье
Возгорание в хостеле в Истринском районе Московской области произошло из-за неисправного обогревателя, заявил источник в оперативных службах.
Неисправный электрообогреватель стал причиной пожара, огонь распространился быстро, так как в комнате с ним находилось много вещей и близко друг к другу стояли кровати, пояснил собеседник ТАСС.
Между тем источник в правоохранительных органах пояснил, что в сгоревшем незаконном хостеле могли проживать до 15 человек и более. По этой причине число жертв может возрасти.
Напомним, число жертв возгорания в хостеле в Московской области увеличилось до восьми. После пожара завели уголовное дело об организации незаконной миграции.