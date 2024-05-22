В Харькове начали мобилизацию бездомных

В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.0 комментариев
В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.0 комментариев
«Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?0 комментариев
Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.13 комментариев
JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию
Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».
«Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.
Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.
В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.
Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»
Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.
Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.
Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины
По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.
Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации
«Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.
В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.
Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.
Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.
При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.
«Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.
Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.
«Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.
По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.
Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.
На Украине за два года из библиотек списали более 17 млн книг на русском языке
Согласно данным Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, доля списанных русскоязычных книг в прошлом году составила 66%, из них по 1 млн экземпляров – из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областях, пишут «Известия».
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке.
Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Владимира Зеленского
В ответе на заявление о том, что срок полномочий Зеленского истек, а он продлил свой срок, введя военное положение, Маск написал в соцсетях: «Но я думал, мы там для того, чтобы «поддерживать демократию», передает ТАСС.
По Конституции Украины срок полномочий Зеленского, избранного в 2019 году, истек 21 мая. Однако в условиях военного положения в стране не проводились президентские выборы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский нарушает законы своей страны, продлевая свой срок.
Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для организации главой украинского государства.
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«Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.
По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «
В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул Барбашов.
Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.
Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.
Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».
Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов
Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.
Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.
Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.
Экс-боевик нацбата «Айдар» рассказал, как СБУ покрывала убийства мирных жителей в ЛНР
По словам Гавриленко, боевики «Айдара» грабили и убивали мирных жителей, а сотрудники СБУ помогали им скрывать следы преступлений и избегать ответственности.
«За два трупа и мародерство ничего не было, его выпустили под домашний арест, а потом освободили сотрудники СБУ. Он вину признал, я ездил, показывал, где трупы, но его в 2018 году забрали сотрудники СБУ. Сейчас он находится дома под Киевом», – рассказал Гавриленко ТАСС.
Гавриленко утверждает, что высокопоставленные члены «Айдара» делились награбленным с сотрудниками СБУ.
«Сотрудники СБУ покрывали, даже выпивали с ними, встречались в Киеве», – поведал бывший боевик.
Он рассказал, что «Айдар» помогал освобождать своих сослуживцев из мест заключения.
«Иногда они обстреливали СИЗО, где содержались их члены, вытаскивали их из отделений полиции», – сообщил Гавриленко.
По словам Гавриленко, в батальон «Айдар» он попал не по своей воле: ему пригрозили смертью, если он откажется работать на боевиков водителем и грузчиком.
В 2014 году Гавриленко убил одного из боевиков, который пытался изнасиловать его падчерицу. После этого ему пришлось бежать на Украину, а затем в Россию.
В 2021 году Гавриленко был задержан и выдан Украине, где его осудили на семь лет за убийство.
Гавриленко утверждает, что «Айдар» занимался не только грабежами и убийствами, но и похищениями людей.
По его словам, многие из тех, кого боевики увозили в свой штаб, пропали без вести.
«На колбасный цех людей забирали, если они не понравились или если у них была машина, деньги, все, что можно было отобрать, насиловали там. Многие люди без вести пропадали после колбасного цеха», – рассказал Гавриленко.
Захарова назвала абсурдным желание Зеленского видеть Китай на конференции в Швейцарии
«Какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему (Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД) подсказать», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Заявления Зеленского, по ее словам, настолько абсурдны, что лучше такого не говорить.
«Формула», которую продвигает Зеленский, как подчеркнула Захарова, является тупиковой. Это политический ультиматум, оформленный обманным путем, подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.
Зеленский, по ее словам, оценивает ситуацию «со своей болезненной точки зрения, не понимая, что мир никогда не будет плясать под его дудку». Если Зеленский получает от Запада финансовую помощь, то это не потому, что Запад играет в его игру, а потому что сам является инструментом игры Запада, указала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Зеленского в качестве ультиматума.
«Зафиксировано 35 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украинs за прошедшие сутки. Всего выпущено 109 единиц различных боеприпасов», – передает ТАСС сообщении представительства ДНР в СЦКК.
В результате обстрелов один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.
Повреждения получили девять жилых домов, два автомобиля, городской автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.
Группа украинских солдат завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16
Как сообщили в ведомстве, курс был посвящен обслуживанию экипировки, в том числе кислородной системы, шлема, парашютов и спасательного комплекта, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента, передает РИА «Новости».
Сообщается, что депутаты выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесение на рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Требования парламентариев выполнены не были.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал инициативу Верховной рады Украины по запрету Украинской православной церкви (УПЦ) «разбойничьим и богоборческим решением».
В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины
По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.
Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.