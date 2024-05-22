В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе

Член СПЧ Ионов: Иноагентские медиа запустили кампанию по обелению статуса Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«Русскоязычная оппозиционная пресса еще недавно утверждала, что президентские выборы в России якобы прошли с нарушениями электорального права. Сейчас же «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций), как и ряд других либеральных медиа, фактически запустила кампанию по обелению статуса Зеленского», – отметил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Эти издания за грантовые субсидии и средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему режим Зеленского легитимен. Но, по сути, он стал диктатором. Многие политические силы обсуждают между собой, не настало ли время делить власть, потому что на Украине, фактически, невозможно провести выборы», – сказал спикер. По его мнению, попытки легитимизировать Зеленского представляются сомнительными.

Что касается издания «Новая газета. Европа», то оно стало рупором пропагадны противника, считает Ионов. «Журналистам этого издания давно пора открыть офис в Киеве, поскольку то, что они сегодня пишут, отвечает чаяниям украинских националистов», – указал он. Собеседник подчеркивает: данное медиа не может иметь отношения к российскому обществу. «Его сотрудники поддерживают сепаратистов, журналисты открыто говорят о том, что координируют свои действия с разведкой противника. Поэтому однозначно можно говорить о том, что мы имеем дело с проукраинской силой», – заключил член СПЧ.

Ранее русскоязычная оппозиционная пресса выпустила ряд материалов, целью которых является легитимизация власти Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Так, «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций) пишет, что он «начинает замещать себя сам, становится и. о. президента». «Нравится, так сказать, не нравится, но Зеленский легитимен», – говорится в публикации.

Автор статьи, корреспондент СМИ на Украине Ольга Мусафирова, ссылается на статью 11 закона о правовом режиме военного положения. «Там сказано: в случае окончания срока полномочий президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост нового президента, избранного после отмены военного положения», – приводит она разъяснение местного института правоведения и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук.

Сам же, растерявший легитимность президент, в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства незавершенным. «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», – сказал он. До этого Зеленский говорил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». По его словам, сейчас «время битвы, от которой зависит судьба государства и людей». «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», – отметил он в ноябре прошлого года.



Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. В условиях военного времени Украина отказалась проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

Глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности лидера соседней страны, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. «Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный», – отметил Путин.

В Евросоюзе и ООН при этом заявили, что продолжают считать Зеленского полноправным президентом, несмотря на истекший срок его полномочий. Газета ВЗГЛЯД писала, какие аргументы используют на Западе и почему эта позиция на самом деле сомнительна.