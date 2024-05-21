Когда Запад избавится от Зеленского

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

21 мая Владимир Зеленский перестал быть президентом Украины. В этот день истек срок его конституционных полномочий. Однако и сам Зеленский, и украинский парламент, и коллективный Запад продолжают считать его главой украинского государства.



Основанием для такого позиционирования является норма украинского законодательства, согласно которому правление бывшего президента страны оканчивается в момент начала правления избранного. И поскольку новый президент не был избран (выборы на Украине не проводились), то Зеленский считает, что может и дальше исполнять функции главы государства.

Правда, нигде в украинском законодательстве не записано, что президентские выборы могут быть отменены – режим военного положения подразумевает лишь отмену выборов в Верховную раду. По словам бывшего депутата Рады Спиридона Килинкарова, отмена президентских выборов не была прописана в законодательстве ровно для того, чтобы глава государства под предлогом военного положения не мог в одностороннем порядке узурпировать власть.

Впрочем, американцев и европейцев законодательные манипуляции не смущают. Они уверены, что Зеленский поступил правильно, законно – и в соответствии с волей населения страны. «После убедительной победы на прошлых выборах с 73% голосов его рейтинг мог пойти только вниз. И несмотря на его неизбежное снижение, Зеленский смог использовать свою неизменную привлекательность и стремление к стабильности для того, чтобы продлить свое пребывание на посту президента», – уверяет Би-би-си.

На самом же деле, по данным российской Службы внешней разведки, рейтинги главы киевского режима катастрофически снизились. Этот факт подтверждал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В глазах ряда российских экспертов Зеленский превратился в узурпатора.

Несмотря на это ООН уже признала легитимность главы киевского режима. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», – заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. ЕС также официально заявил, что «не имеет никаких сомнений» в легитимности Зеленского.

Западные страны намерены официально короновать украинского лидера на новый срок в июне. «На так называемой мирной конференции в Швейцарии, куда приедет значительное количество лидеров западных и дружественных Западу стран, Зеленскому фактически выдадут внешний мандат легитимности», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Логика Запада при этом проста. «Сам факт истечения полномочий Зеленского для Запада ничего не меняет. Если кто-то противостоит России, то глаза на сомнения в его легитимности можно закрыть. Так что если Владимир Зеленский может дальше вести войну против России – то, по мнению Запада, пусть сидит дальше. А что касается отмены выборов, то тут можно заявить, что их помешал провести не Зеленский, а Россия своей СВО», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Западные СМИ признают неоднозначность ситуации с легитимностью Зеленского. «Проводить выборы, когда враги оккупируют вашу территорию или сбрасывают на нее бомбы, а огромное количество ваших граждан находятся вдали от боевых действий, сложно. Не проводить их сложнее, поскольку позволяет обвинять в нелегитимности тех, кто находится у власти», – объясняет издание Economist.

Обвинения, конечно, будут – особенно на фоне поражения на фронтах. Однако они в какой-то мере даже выгодны Западу. Просто потому, что позволяют держать Зеленского в тонусе, делают его более послушным. Ведь украинский теперь уже диктатор прекрасно понимает, что сидит на западных штыках и что США и ЕС всегда могут дать украинской оппозиции команду «фас».

«Зеленский сам очень боится того, что его на кого-то поменяют. Тут есть две кандидатуры.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого сейчас британцы собираются натренировать на политическую роль, и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Также не стоит забывать и о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, который все еще желает стать будущим и всячески позиционирует себя как более послушная и приемлемая для Запада альтернатива Владимиру Зеленскому. Наконец, всегда можно заменить Зеленского и на человека из его окружения.

«Условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали исключительную власть в руках администрации президента, что сделало Андрея Ермака, пожалуй, самым влиятельным главой администрации в истории страны – практически равным по могуществу своему начальнику», – пишет The Washington Post.

И большинство экспертов согласны с тем, что замена рано или поздно произойдет. Например, когда нужно будет перезагрузить власть в Киеве.

«Зеленский сейчас должен быть просто собирателем печали – человеком, который возьмет на себя все неудачи, поражения и ненависть со стороны народа. Поэтому ему и позволяют остаться на посту еще какое-то время», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Сейчас он должен принять серию непопулярных решений и во что бы то ни стало выполнить свой контракт с Западом под названием «отлов людей в обмен на оружие и деньги для бессмысленной войны с Россией». Ну а потом он может уйти. Будет ездить по Западу и читать лекции о том, как он до последнего оборонял Украину и почему у него ничего не получилось», – согласен с этой точкой зрения Иван Лизан.

Либо когда нужно будет выходить на переговоры с Россией. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, наиболее вероятным сценарием российско-западных договоренностей может стать их заключение через украинскую прокладку – то есть российско-украинский договор, который Запад признает волей Украины и согласится с ней. И для этого договора нужен новый лидер, с которым Москва сядет за стол и которого признает.