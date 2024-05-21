Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Когда Запад избавится от Зеленского
Сразу после официального истечения полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского представители Запада поспешили заявить, что по-прежнему признают его как президента Украины. Какие аргументы они для этого используют, почему эта позиция на самом деле сомнительна – и когда Запад решит, что Зеленский ему больше не нужен?
21 мая Владимир Зеленский перестал быть президентом Украины. В этот день истек срок его конституционных полномочий. Однако и сам Зеленский, и украинский парламент, и коллективный Запад продолжают считать его главой украинского государства.
Основанием для такого позиционирования является норма украинского законодательства, согласно которому правление бывшего президента страны оканчивается в момент начала правления избранного. И поскольку новый президент не был избран (выборы на Украине не проводились), то Зеленский считает, что может и дальше исполнять функции главы государства.
Правда, нигде в украинском законодательстве не записано, что президентские выборы могут быть отменены – режим военного положения подразумевает лишь отмену выборов в Верховную раду. По словам бывшего депутата Рады Спиридона Килинкарова, отмена президентских выборов не была прописана в законодательстве ровно для того, чтобы глава государства под предлогом военного положения не мог в одностороннем порядке узурпировать власть.
Впрочем, американцев и европейцев законодательные манипуляции не смущают. Они уверены, что Зеленский поступил правильно, законно – и в соответствии с волей населения страны. «После убедительной победы на прошлых выборах с 73% голосов его рейтинг мог пойти только вниз. И несмотря на его неизбежное снижение, Зеленский смог использовать свою неизменную привлекательность и стремление к стабильности для того, чтобы продлить свое пребывание на посту президента», – уверяет Би-би-си.
На самом же деле, по данным российской Службы внешней разведки, рейтинги главы киевского режима катастрофически снизились. Этот факт подтверждал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В глазах ряда российских экспертов Зеленский превратился в узурпатора.
Несмотря на это ООН уже признала легитимность главы киевского режима. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», – заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. ЕС также официально заявил, что «не имеет никаких сомнений» в легитимности Зеленского.
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Западные страны намерены официально короновать украинского лидера на новый срок в июне. «На так называемой мирной конференции в Швейцарии, куда приедет значительное количество лидеров западных и дружественных Западу стран, Зеленскому фактически выдадут внешний мандат легитимности», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.
Логика Запада при этом проста. «Сам факт истечения полномочий Зеленского для Запада ничего не меняет. Если кто-то противостоит России, то глаза на сомнения в его легитимности можно закрыть. Так что если Владимир Зеленский может дальше вести войну против России – то, по мнению Запада, пусть сидит дальше. А что касается отмены выборов, то тут можно заявить, что их помешал провести не Зеленский, а Россия своей СВО», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.
Западные СМИ признают неоднозначность ситуации с легитимностью Зеленского. «Проводить выборы, когда враги оккупируют вашу территорию или сбрасывают на нее бомбы, а огромное количество ваших граждан находятся вдали от боевых действий, сложно. Не проводить их сложнее, поскольку позволяет обвинять в нелегитимности тех, кто находится у власти», – объясняет издание Economist.
Обвинения, конечно, будут – особенно на фоне поражения на фронтах. Однако они в какой-то мере даже выгодны Западу. Просто потому, что позволяют держать Зеленского в тонусе, делают его более послушным. Ведь украинский теперь уже диктатор прекрасно понимает, что сидит на западных штыках и что США и ЕС всегда могут дать украинской оппозиции команду «фас».
«Зеленский сам очень боится того, что его на кого-то поменяют. Тут есть две кандидатуры.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого сейчас британцы собираются натренировать на политическую роль, и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Также не стоит забывать и о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, который все еще желает стать будущим и всячески позиционирует себя как более послушная и приемлемая для Запада альтернатива Владимиру Зеленскому. Наконец, всегда можно заменить Зеленского и на человека из его окружения.
«Условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали исключительную власть в руках администрации президента, что сделало Андрея Ермака, пожалуй, самым влиятельным главой администрации в истории страны – практически равным по могуществу своему начальнику», – пишет The Washington Post.
И большинство экспертов согласны с тем, что замена рано или поздно произойдет. Например, когда нужно будет перезагрузить власть в Киеве.
«Зеленский сейчас должен быть просто собирателем печали – человеком, который возьмет на себя все неудачи, поражения и ненависть со стороны народа. Поэтому ему и позволяют остаться на посту еще какое-то время», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.
«Сейчас он должен принять серию непопулярных решений и во что бы то ни стало выполнить свой контракт с Западом под названием «отлов людей в обмен на оружие и деньги для бессмысленной войны с Россией». Ну а потом он может уйти. Будет ездить по Западу и читать лекции о том, как он до последнего оборонял Украину и почему у него ничего не получилось», – согласен с этой точкой зрения Иван Лизан.
Либо когда нужно будет выходить на переговоры с Россией. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, наиболее вероятным сценарием российско-западных договоренностей может стать их заключение через украинскую прокладку – то есть российско-украинский договор, который Запад признает волей Украины и согласится с ней. И для этого договора нужен новый лидер, с которым Москва сядет за стол и которого признает.