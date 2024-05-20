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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    38 комментариев
    20 мая 2024, 13:19 • Новости дня

    СВР: Запад обеспокоен катастрофическим падением рейтингов руководства Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны обеспокоены катастрофическим снижением уровня поддержки Владимира Зеленского со стороны украинского населения, его рейтинг не превышает 20%, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Рейтинги украинских лидеров, согласно заявлению СВР, снизились особенно сильно после принятия на Украине «нового бесчеловечного закона о мобилизации». Уровень поддержки Зеленского, как отметили в Службе внешней разведки, опустился до 17%, передает ТАСС.

    Президент Украины «чувствует уязвимость своих позиций» и «пытается избавиться от «неблагонадежных», говорится в заявлении.

    США и их союзники, как отметили в СВР, рекомендуют Зеленскому «не ослаблять хватку в работе с населением», продолжать нагнетать атмосферу страха.

    Ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что некоторые политики Запада считают возможным развязывание крупномасштабного военного конфликта.

    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    20 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником

    Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником

    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий объединенными силами ВСУ – «новый руководитель фронта» – генерал Юрий Содоль является преступником, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.

    Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.

    Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.

    Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».

    Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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    20 мая 2024, 04:54 • Новости дня
    Бегущих от мобилизации украинцев попытались запугать медведями

    Госпогранслужба Украины на фоне бегства граждан из страны заявила о появлении медведей на границе с Румынией

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей, заявила госпогранслужба Украины. Прежде уклонистов пугали стаями волков.

    Ведомство заявило, что на горных маршрутах у границы «появилось много медведей». Подчеркивается, что «большинство горных маршрутов закрыты», передает ТАСС.

    Однако, как указала госпогранслужба, есть «категория желающих их преодолеть». Такие «туристы» обычно планируют дальнейшее проживание вне Украины и берут с собой много вещей, а когда идти становится тяжело, бросают груз. Поскольку «среди оставленного часто есть пища», это приводит к «увеличению случаев появления диких зверей».

    Госпогранслужба призвала не выходить на «горные маршруты вдоль границы, это может быть опасно для жизни».

    Напомним, в феврале украинские пограничники принялись пугать беглых уклонистов стаями волков в Одесской области Украины у границы с Молдавией.

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    20 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    На Украине признали уничтожение 90% тепловых энергомощностей

    Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что российские удары по украинской инфраструктуре вывели из строя порядка 90% мощностей тепловых электростанций в стране.

    «Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии – это очень много. Десятая часть работает», – сказал он в эфире YouTube-канала «Вышка», уточнив, что речь идет о тепловой энергогенерации, передает РИА «Новости».

    По словам Кучеренко, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.

    Этот «дождь» надолго, заявил Кучеренко, раскритиковав президента страны и главу правительства за то, что они еще давно не сказали об этом. Ограничения, подчеркнул он, вводятся надолго и будут сохраняться и предстоящим летом, а затем и в зимний период.

    «К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал Кучеренко.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника будет введено повсеместное отключение света.

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    20 мая 2024, 11:52 • Новости дня
    Лучшего баскетболиста Украины мобилизовали при попытке покинуть страну

    Лучшего баскетболиста Украины Заплотинского мобилизовали при попытке покинуть страну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий украинский баскетболист Вадим Заплотинский был задержан при попытке пересечь границу Украины и затем мобилизован, сообщило издание «Страна».

    Как передает издание слова бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева, 26-летний баскетболист команды «Киев-Баскет», признанный лучшим защитником в украинской Суперлиге прошедшего сезона, пытался перейти границу по горам, но был задержан пограничниками, доставлен в ТЦК и отправлен в учебный центр десантно-штурмовых войск, передает ТАСС.

    Ранее украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе.

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    19 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Киев начал незаконно мобилизовать жителей Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти в Харьковской области незаконно мобилизуют местных жителей в ряды ВСУ, сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

    По его словам, украинские военные «применяют физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающееся угрозой жизни и здоровья человека», передает РИА «Новости».

    Лисняк подчеркнул, что действия украинских властей «противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека».

    Заместитель главы российской администрации призвал жителей Харьковской области сообщать о таких случаях российским властям, отметив, что после освобождения региона эта информация станет «поводом для возбуждения уголовных дел против преступников».

    В субботу на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые меры придумали украинские власти для того, чтобы загнать жителей страны в ВСУ.

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    19 мая 2024, 18:55 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

    Он сообщил о взрыве, а также призвал жителей города находиться в безопасных местах, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда были зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    19 мая 2024, 15:39 • Новости дня
    В Британии пояснили отказ Германии поставлять дальнобойное оружие Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Германия имеет возможность предоставить Украине дальнобойное оружие, однако не хочет разрешать его использование для ударов по Крыму.

    На вопрос Sky News о том, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они им предоставили, Шаппс ушел в рассуждения, упомянув при этом Германию, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    19 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    «Укрэнерго» предупредила о повсеместных отключениях света на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергокомпания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника будет введено повсеместное отключение света, сообщает украинское издание «Страна».

    График отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

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    20 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    Во Франции объяснили, что упустил Киев

    France 24: Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, время для подобных мер упущено на фоне продвижения российских войск, такое мнение высказал редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.

    Как пишет Херберт, Киеву понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы сравняться с ВС России, передает РИА «Новости».

    При этом он обратил внимание на успешное продвижение российских войск на фоне серьезных трудностей ВСУ в военном отношении.

    Эксперт отметил, что у Украины мало времени на подготовку новобранцев, и хотя можно бросить их на передовую и без подготовки, но эффективность такого шага пострадает.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

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    20 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ проанализировали инаугурационную речь на тот момент новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, которая прозвучала ровно пять лет назад, и сравнили ее с созданным нейросетью видео из параллельной реальности.

    В понедельник, 20 мая, истекает срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Новые выборы в срок проводиться не будут.

    «Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года, напоминает украинское издание «Страна».

    Авторы статьи напоминают, что основным посылом той президентской речи было то, что украинцев нельзя делить на «правильных» и «неправильных». Зеленский перешел на русский язык, отметив, что на этом языке говорят в том числе украинские солдаты.

    Ключевая же часть речи, как напоминает «Страна», была посвящена обещанию закончить боевые действия в Донбассе. Зеленский называл это своей «первостепенной задачей». «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все», – говорил тогда Зеленский. Он уверял, что не боится «сложных» решений и готов терять популярность и рейтинги. Также ради мира Зеленский был готов пожертвовать должностью.

    Также Зеленский, который впоследствии подписал закон о запрете переговоров с российским руководством, заявлял, что он «готов к диалогу».

    Кроме того, он призывал украинских граждан, которые выехали за рубеж, возвращаться.

    Он обещал построить «страну других возможностей», где все будут равны перед законом, где существуют единые для всех «честные и прозрачные правила игры».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

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    20 мая 2024, 01:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове и Николаевской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также сирены работают в Николаевской и Кировоградской областях, передает RT.

    Напомним, в воскресенье глава военной администрации области Олег Синегубов уже сообщал о взрывах в Харькове.

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    19 мая 2024, 23:05 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник уничтожен российской ПВО над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что около 22.00 мск киевский режим в очередной раз попытался устроить террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа.

    В воскресенье в результате атаки украинского БПЛА на Белгород пострадала 11-летняя девочка. Кроме того, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. На днях мать с ребенком стали жертвами атаки украинского БПЛА в Белгородской области.

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    20 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Белгороде во время ракетной опасности

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белгороде в понедельник утром звучит сирена ракетной опасности. В городе прогремел взрыв.

    Сообщение об этом передает ТАСС.

    Сирены в Белгороде и области были включены в 9.02. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 9.15 поступило сообщение, что сигнал ракетной опасности отменен.

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    20 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    В Белгороде прогремели два взрыва после сигнала ракетной опасности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник в Белгороде раздались звуки двух взрывов после объявленной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым ракетной опасности.

    В городе произошли два взрыва после запуска сирены, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник сообщалось об одном взрыве после сирены ракетной опасности.

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