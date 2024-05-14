Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.4 комментария
Нарышкин: Политики на Западе считают возможным масштабный военный конфликт
Нарышкин: Некоторые политики Запада считают возможным масштабный военный конфликт
Некоторые политики Запада считают возможным развязывание крупномасштабного военного конфликта, сообщил кандидат на пост директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совета Федерации.
Он также отметил, что СВО «вместе с партнерскими спецслужбами, разведывательными службами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки.