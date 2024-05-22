Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов

«Ведомости»: Фридман требует от Люксембурга компенсации в 15,8 млрд долларов

Tекст: Ольга Никитина

Фридман расценивает заморозку своих активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС как незаконную экспроприацию, пишут «Ведомости».

Он требует от Люксембурга выплаты 15,8 млрд долларов компенсации (1,4 трлн рублей) – во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране.

Фридман направил соответствующее уведомление люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получил.

Бизнесмен не может привлечь экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией, поэтому оценка активов является примерной.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций в их отношении. Несмотря на решение суда, их оставили под санкциями.