Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары, сообщила пресс-служба Кремля.
В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил, что Кара был «выдающимся режиссером и сценаристом, одним из признанных корифеев отечественного кинематографа».
Путин подчеркнул, что самобытный и щедрый талант, творческая смелость Юрия Кары, его умение создавать актерские ансамбли и выбирать актуальные темы обеспечили режиссеру искреннюю любовь зрителей.
Президент добавил, что светлая память о Каре навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и всех, кто ценил его дарование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кинорежиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни в Ялте после обширного инфаркта. Похороны Юрия Кары, по предварительным данным, пройдут на Троекуровском кладбище.