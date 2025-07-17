Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары

Tекст: Дарья Григоренко

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил, что Кара был «выдающимся режиссером и сценаристом, одним из признанных корифеев отечественного кинематографа».

Путин подчеркнул, что самобытный и щедрый талант, творческая смелость Юрия Кары, его умение создавать актерские ансамбли и выбирать актуальные темы обеспечили режиссеру искреннюю любовь зрителей.

Президент добавил, что светлая память о Каре навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и всех, кто ценил его дарование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кинорежиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни в Ялте после обширного инфаркта. Похороны Юрия Кары, по предварительным данным, пройдут на Троекуровском кладбище.