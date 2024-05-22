Россиян предупредили о «реальных рисках» во время Олимпиады в Париже

Эксперт объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия

Эксперт Анпилогов: Россия опередила американцев в разработке реально действующего гиперзвукового оружия

Tекст: Андрей Резчиков

«У США до сих пор, и это официально подтверждено американской стороной, нет действующих образцов гиперзвукового оружия. США оказались в роли догоняющих, что очень напрягает их. Американские ученые и инженеры сталкиваются с проблемами, которые решили в России после применения на Украине гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон», – отметил эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его словам, с большой долей вероятности эти же проблемы уже решили в Китае, КНДР и Иране. «Мы оказались впереди американцев в вопросах разработки реально действующего гиперзвукового оружия, – продолжил собеседник. – При всех экономических возможностях в США практически потеряно целое STEM-поколение (общий термин для группы технических дисциплин науки, техники, инженерии и математики). Это стало непрестижно, так как считалось, что научное лидерство США совершенно неоспоримо – и люди увлеклись гуманитарными дисциплинами».

Старая американская научная школа, которая создавала в 60-е годы прорывные технологии, ушла. «Теперь США приходится побираться по чужим разработкам, выискивая ученых, которые, может быть, не осознанно, могут дать наметки в том направлении, куда стоит двигаться американцам», – пояснил спикер.

При этом в открытых источниках нет достоверных данных о том, удалось ли российским ученым решить проблему прохождения радиоволн сквозь плазменный кокон, который образуется от набегающего воздуха у гиперзвуковой ракеты или боеголовки за счет огромных температур. Такой же эффект возникает при спуске космических аппаратов во время вхождения в плотные слои атмосферы, в результате чего космонавты временно теряют связь с Центром управления полетами.

«Возможный противник должен гадать, каким образом осуществляются маневры гиперзвуковой ракеты. Либо управление осуществляется по каким-то неизведанным физическим принципам, либо это заложенная программа на основе генератора псевдослучайных чисел для маневров, которые делает гиперзвуковая боеголовка, приближаясь к цели и прорываясь через заслон возможной ПВО и ПРО, включая самые современные Patriot PAC-3», – считает собеседник.

Какой бы ни был принцип передачи информации во время образования плазменного кокона, «наши ракеты прорываются к целям». «Как бы ни решалась задача внутри этого черного ящика, на выходе она дает положительный для нас результат», – подчеркнул Анпилогов.

Во вторник горсуд Петербурга вынес приговор 77-летнему физику Анатолию Маслову по делу о государственной измене. Он был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и занимался аэродинамикой. Ученого приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Подсудимого признали виновным в передаче Германии, которая входит в НАТО, информации о закрытых научных разработках. Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. В качестве дополнительного наказания Маслова лишили права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим гостайну, на два года.