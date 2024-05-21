Совет стражей Конституции Ирана назначил выборы президента на 28 июня

Вертолетом управляли летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как бывало раньше, передает ТАСС содержание публикации.
В последний момент в список пассажиров были внесены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые должны были лететь в Иран из Азербайджана на другом вертолете.
Несмотря на наличие на борту GPS, транспондера и специальной системы слежения, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, место крушения было обнаружено не сразу.
Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, предполагают, что крушение могло быть спланировано. Раиси, как один из возможных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «не был нужен в этом уравнении и был устранен».
Среди других кандидатов на пост преемника Хаменеи называются его сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Следствие по делу о крушении вертолета продолжается.
Напомним, похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.