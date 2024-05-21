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    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 14:43 • Новости дня

    Совет стражей Конституции Ирана назначил выборы президента на 28 июня

    Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение провести 28 июня выборы президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, сообщил официальный представитель ведомства Хади Тахан Назиф.

    Как заявил Назиф в эфире телеканала IRIB, совет стражей согласился провести президентские выборы 28 июня, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь избирательного штаба Исламской республики Мохсен Эслами заявил, что внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня.

    20 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны

    IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранское государственное информационное агентство IRNA назвало причиной крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси техническую неисправность.

    В материале на сайте IRNA говорится, что Раиси погиб «в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности».

    Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные условия.

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    20 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-президент Ирана, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что взаимодействие российского лидера с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси позволило изменить многое в расстановке сил в мире и положить конец одностороннему миропорядку.

    Также он отметил, что руководство Ирана выразило намерение развивать отношения с Россией, передает ТАСС.

    Мохбер добавил, что Иран всегда с уважением относился к позиции России по международным вопросам.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси

    Турция заявила об отсутствии обязательных сигналов с упавшего вертолета Раиси

    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сигналов с упавшего вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси не поступало, вероятно, сигнальная система воздушного судна либо отсутствовала, либо была отключена, заявил турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

    Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции, потому Анкара следит за сигналами в воздухе и на море, сказал Уралоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    Турция на первом этапе установила контакт с Ираном, по предположению турецкой стороны, сигнальная система была отключена либо вертолет не был ею оборудован. Никаких сигналов с вертолета не поступало, а «они обязательно должны фиксироваться».

    По мнению министра, рассуждать о криминальном подтексте крушения воздушного судна еще рано, поскольку авиакатастрофа произошла в густом тумане.

    Напомним, власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.

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    20 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Шойгу пообещал помочь Ирану в расследовании катастрофы с Раиси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова помочь в расследовании катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в телеграмме на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна.

    Как процитировали телеграмму в пресс-службе аппарата СБ, Шойгу принес глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и подтвердил готовность России оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Раиси, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин дал поручение помочь Ирану со спасательной операцией сразу после обсуждения на совещании крушения вертолета президента Эбрахима Раиси.

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    20 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата похорон президента Ирана Раиси

    Президента Ирана Раиси решили похоронить в его родном городе

    Объявлена дата похорон президента Ирана Раиси
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Похоронная церемония иранского президента Эбрахима Раиси запланирована на 23 мая, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури, назначенный главой комитета по организации похорон погибших при крушении вертолета.

    Похороны пройдут в родном городе президента Мешхеде, на северо-востоке Ирана, сказал Мансури в эфире телеканала IRIB, передает ТАСС.

    Церемония состоится в мавзолее имама Резы, который является центром паломничества и одной из главных святынь шиитов.

    Президент России Владимир Путин назвал погибшего в авиакатастрофе Раиси настоящим другом России, который сделал многое для отношений двух стран.

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    21 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Стали известны подробности о вертолете президента Ирана

    Turkiye: Вертолет Раиси был оснащен сигнальными средствами

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники в иранских спецслужбах сообщила, что вертолет, разбившийся 19 мая с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, был оснащен новейшими системами навигации и сигнализации.

    Вертолетом управляли летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как бывало раньше, передает ТАСС содержание публикации.

    В последний момент в список пассажиров были внесены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые должны были лететь в Иран из Азербайджана на другом вертолете.

    Несмотря на наличие на борту GPS, транспондера и специальной системы слежения, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, место крушения было обнаружено не сразу.

    Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, предполагают, что крушение могло быть спланировано. Раиси, как один из возможных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «не был нужен в этом уравнении и был устранен».

    Среди других кандидатов на пост преемника Хаменеи называются его сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Следствие по делу о крушении вертолета продолжается.

    Напомним, похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

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    20 мая 2024, 22:56 • Новости дня
    Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Папа Римский Франциск в телеграмме духовному лидеру Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

    Папа Римский написал, что соболезнует в связи с гибелью всех, кто находился в разбившемся вертолете, передает ТАСС.

    Напомним, власти Ирана подтвердили гибель президента страны. Российский лидер Владимир Путин в телеграмме аятолле Хаменеи подчеркнул, что Раиси был настоящим другом России

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    21 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Американский производитель вертолетов Bell заявил, что не ведет бизнес с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания – производитель вертолетов Bell, представитель которых разбился с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, не ведет бизнес в Иране и не обслуживает вертолетный парк страны, пишет газета Financial Times.

    Так, согласно заявлению компании Bell Textron, перевозивший Раиси вертолет не обслуживался после продажи американской компанией, а Bell не ведет никакого бизнеса в Иране и не поддерживает их вертолетный парк, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Есть мнение, что президенту Ирана был выделен вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь.

    Похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

    В Турции заявили, что гибель Раиси может быть связана с внутренней борьбой за власть в стране, он был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера.

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    21 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония прощания с погибшими в результате катастрофы вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном началась в иранском городе Тебризе на северо-западе страны, сообщило агентство IRNA.

    По его информации, в шествии участвуют несколько тысяч человек, облаченных в одежду траурных цветов, передает ТАСС.

    Агентство сообщает также, что похороны пройдут в других городах Ирана, после Тебриза гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

    Раиси похоронят в мавзолее имама Резы в родном Мешхеде.

    Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    21 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Участники заседания СМИД ШОС почтили память президента и главы МИД Ирана

    Tекст: Ольга Никитина

    На заседании Совета глав МИД стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) минутой молчания почтили память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна.

    Минуту молчания объявил заместитель премьер-министра – глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, передает ТАСС.

    Как заявил Нуртлеу, ШОС за годы своего существования обрела статус авторитетной площадки многопланового сотрудничества. Фундаментальными принципами организации он назвал добрососедство, дружбу и взаимную поддержку.

    В работе совета в этот раз впервые приняли участие главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и Пакистана.

    Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров.

    Между тем в иранском Тебризе проходит церемония прощания с Раиси и Абдоллахияном.

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    21 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

    Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси

    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.

    Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».

    Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.

    До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.

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    21 мая 2024, 11:07 • Новости дня
    Тело погибшего президента Ирана собрались перевезти из Тебриза

    Press TV: Тело погибшего президента Ирана перевезут из Тебриза в религиозный центр в Куме

    Tекст: Ольга Никитина

    Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, готовят к перевозке в священный для шиитов город Кум к югу от Тегерана, сообщает канал Press TV.

    В Тебризе в настоящее время проходит церемония прощания с жертвами крушения вертолета. В Куме расположен религиозный центр Ирана, где в семинариях обучаются шиитские богословы, передает ТАСС.

    Раиси похоронят 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы.

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    21 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Посол Ирана: США «двояко» выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, но «двояко», подчеркнув, что в США «услышали голос иранского народа», заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    По его словам, американцы выразили соболезнования «двояким понятием», заявив, что «мы услышали голос иранского народа», передает ТАСС.

    Джалали добавил, что в Тегеране считают, что это неправильный и неверный подход», народ Ирана скорбит, это и есть его голос».

    Ранее в Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.

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    21 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    МИД Ирана: Иран доведет до конца расследование крушения вертолета Раиси

    МИД Ирана: Причины крушения вертолета с Раиси установят только по итогу расследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран доведет до конца расследование крушения вертолета с президентом и главой МИД страны Эбрахимом Раиси и Хосейном Амиром Абдоллахияном, выводы о причинах авиакатастрофы можно делать только после этого, заявил посол республики в Москве Казем Джалали.

    По его словам, соответствующие министерства и органы уже начали расследование гибели Раиси, результаты которого передадут верховному лидеру и народу Ирана, передает ТАСС. Джалали добавил, что по итогам расследования можно будет назвать конкретную причину трагедии.

    Ранее в Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    21 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси

    Представитель Кремля Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси

    Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российский лидер Владимир Путин не планирует посещение церемонии прощания с Раиси, на похоронах президента Ирана будет присутствовать Володин, передает РИА «Новости».

    В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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