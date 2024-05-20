В России предложили зафиксировать параметры налоговой системы на шесть лет

Глава «Опоры России» Калинин: Параметры налоговой системы России должны быть зафиксированы на шесть лет

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что «после донастройки налоговой системы необходимо заблаговременно зафиксировать ее параметры на ближайшие шесть лет, как минимум, чтобы они не менялись. По его словам, также нужно, чтобы эксперимент по спецрежиму «Налог на профессиональные доходы» не менялся до 2028 года, передает ТАСС.

Калинин добавил, что законом РФ о специальном налоговом режиме гарантировано было, что этот режим не будет изменен до 2028 года. Это все, по его мнению, относится к доверию налогоплательщиков к законодательству, к государству, поскольку плательщиков налога на профессиональный доход в России уже 10 млн.

Напомним, 8 мая Минфин пообещал на следующей неделе обсудить предложения по изменению налоговой системы с бизнесом и парламентом. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки.