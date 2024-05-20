  • Новость часаКрасный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    20 мая 2024, 11:40 • Новости дня

    В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО победили 74 семьи

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в нем принимали участие 417 команд. В финал конкурса, который проходит в Год семьи, вышли 74 семьи.

    Результаты полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Центрального федерального округа, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, стали известны на торжественной церемонии 19 мая. Участников приветствовали исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, первый зампредседателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», гендиректор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

    «Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья – это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память народа», – отметил Бетин.

    Мандрова со своей стороны отметила, что на этапе окружного полуфинала конкурсного трека определились наиболее дружные семейные команды из разных регионов нашей страны. «Это дети и взрослые, которые выступают организаторами проектных инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, талантливые и творческие участники, проявившие командных дух и взаимовыручку. Главный смысл нашего конкурса – дать каждому участнику убедиться в том, что вместе всегда можно достичь большего, чем в одиночку, особенно, когда команду объединяют общие ценности и желание вместе творить и созидать», – сказала она.

    Всего в полуфинале победили 74 семьи: 20 – из города федерального значения Москвы, десять – из Московской области, шесть – из Ярославской области, по четыре – из Белгородской и Воронежской областей, по три – из Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, по две – из Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областей, одна – из Смоленской области, а также одна семья из Республики Казахстан.

    Средний возраст детей-финалистов – 13 лет, родителей – 42 года, бабушек и дедушек – 65 лет, а прабабушек и прадедушек – 76. Самому юному победителю полуфинала пять лет, самому взрослому – 82 года.

    В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программы. Организаторы подготовили для семей сюрприз – встречу с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Он поделился секретами счастливой семейной жизни, рассказал, как воспитывает сыновей и объяснил, почему именно спорт формирует характер детей и становится для них стимулом добиваться успеха.

    «Именно формат соревнований позволяет семьям сблизиться и почувствовать себя настоящей командой. Я видел, как понимают друг друга участники, при выполнении заданий им не нужно было даже говорить, хватало одного взгляда, чтобы родные поняли и поддержали. Я уверен, что конкурс «Это у нас семейное» нужен каждой российской семье. Ведь во время выполнения заданий – как очных, так и дистанционных – родители, дети, бабушки и дедушки занимаются общим делом и понимают, насколько важно быть единой и дружной семьей», – подчеркнул Алексей Немов.

    Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами – пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах.

    Окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а 30 мая – 2 июня в Уфе встретятся команды Приволжского федерального округа.

    На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

    Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    19 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии
    Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии
    @ Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана, есть надежда, что обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным агентства, глава МИД Ирана находился на борту вертолета, попавшего в аварию, вместе с президентом страны.

    Отмечается, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    20 мая 2024, 07:08 • Новости дня
    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета

    Tasnim: Разбившимся вертолетом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета
    @ Juergen Lehle/wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212, сообщило агентство Tasnim.

    Как сообщает агентство, вертолет был произведен в США, он мог перевозить до 14 человек с максимальной скоростью 190 км/ч, передает ТАСС.

    Ранее был обнаружен вертолет президента Ирана.

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    19 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о состоянии здоровья Фицо

    Вице-премьер Словакии: Состояние Фицо не вызывает опасений

    Стало известно о состоянии здоровья Фицо
    @ IMAGO/Metodi Popow/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо не вызывает опасений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка.

    По его словам, опасения по поводу жизни Фицо, который находится в больнице города Банска-Бистрица после совершенного на него покушения, «в прошлом», передает ТАСС.

    Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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    20 мая 2024, 05:42 • Новости дня
    Обнаружен вертолет президента Ирана

    КСИР и Красный Полумесяц сообщили о найденном вертолете президента Ирана Раиси

    Обнаружен вертолет президента Ирана
    @ MSNBC/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили Корпус стражей исламской революции и Иранское общество Красного Полумесяца. Иранский чиновник заявил, что вряд ли Раиси удалось выжить.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что «вертолет найден», передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Иранские спасатели прибыли на место падения вертолета, передает RT со ссылкой на Tasnim.

    Reuters приводит слова неназванного иранского чиновника, который сообщил, что вертолет полностью сгорел. По его словам, вероятность того, что Раиси жив, низка, все пассажиры на борту вертолета считаются погибшими, передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

    Коментарии (7)
    19 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны, передает иранский государственный телеканал Press TV. В сообщении не уточняется состояние Раиси.

    По сообщениям, вертолет, перевозивший Раиси, попал в аварию, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, сообщается, что спасатели пытаются попасть к месту происшествия, но ситуация затруднена из-за плохих погодных условий.

    В воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы».

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

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    19 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
    @ LiveNOW from FOX/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Получен сигнал, позволивший определить точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

    Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

    Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.

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    19 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    Летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь после крушения вертолета, сообщил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

    Сафари сообщил, что Аль-Хашему «в первое время после происшествия» дважды удалось выйти на связь. Он рассказал, что «чувствует себя плохо». При этом имам заявил, что «слышит звук машин скорой помощи», передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде заявил, что определено место падения вертолета.

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    20 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

    Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.

    Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    20 мая 2024, 07:20 • Новости дня
    Президент Ирана погиб при крушении вертолета

    Mehr: Президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

    Президент Ирана погиб при крушении вертолета
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Эбрахим Раиси и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

    Как говорится в сообщении, президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана, среди погибших значится и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, передает РИА «Новости».

    Агентство сообщило, что кроме президента Ирана и главы МИД на борту вертолета находились глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, экипаж вертолета и охранник.

    Тем временем агентство IRNA сообщает, что правительство Ирана соберется на экстренное заседание после сообщения о гибели  Раиси. Информация о точном времени проведения заседания не приводится.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета удалось выжить.

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    20 мая 2024, 03:28 • Новости дня
    Военные ДРК рассказали об участии американцев и британца в попытке мятежа

    Представитель вооруженных сил ДРК Экенге сообщил об участии американцев и британца в попытке госпереворота

    Военные ДРК рассказали об участии американцев и британца в попытке мятежа
    @ REUTERS/Arlette Bashizi

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько американцев и британец участвовали в попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго, сообщил официальный представитель вооруженных сил ДРК бригадный генерал Сильвен Экенге.

    Экенге сказал, что в среди путчистов были американцы, в том числе «двое белых», и «натурализованный британец», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Четверо мятежников убито, около 40 задержаны. Ликвидированного лидера мятежников Кристиана Малангу он назвал «натурализованным американцем конголезского происхождения».

    Посол США в ДРК Лэйси Тэмлин обещала сотрудничать с конголезскими властями в случае причастности американских граждан к путчу. Она заявила, что «шокирована событиями».

    Напомним, вооруженные силы ДРК предотвратили попытку госпереворота. Мятежники несли флаги Республики Заир, это название страна носила с 1971 по 1997 год. 41-летний Маланга жил в США, он позиционировал себя как член движения «Новый Заир».

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    19 мая 2024, 14:38 • Новости дня
    Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время руления в екатеринбургском аэропорту Кольцово наехал на техника, мужчина госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, на предварительном старте А-320 «Уральских авиалиний» передней стойкой шасси наехал на техника по выпуску воздушного судна, в результате наезда работником аэропорта получена травма правой ноги, его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, из-за инцидента рейс был задержан на три с половиной часа, Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

    Ранее в самолете «Уральских авиалиний» умер пассажир.

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