В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО победили 74 семьи

Tекст: Ольга Никитина

Результаты полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Центрального федерального округа, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, стали известны на торжественной церемонии 19 мая. Участников приветствовали исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, первый зампредседателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», гендиректор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья – это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память народа», – отметил Бетин.

Мандрова со своей стороны отметила, что на этапе окружного полуфинала конкурсного трека определились наиболее дружные семейные команды из разных регионов нашей страны. «Это дети и взрослые, которые выступают организаторами проектных инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, талантливые и творческие участники, проявившие командных дух и взаимовыручку. Главный смысл нашего конкурса – дать каждому участнику убедиться в том, что вместе всегда можно достичь большего, чем в одиночку, особенно, когда команду объединяют общие ценности и желание вместе творить и созидать», – сказала она.

Всего в полуфинале победили 74 семьи: 20 – из города федерального значения Москвы, десять – из Московской области, шесть – из Ярославской области, по четыре – из Белгородской и Воронежской областей, по три – из Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, по две – из Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областей, одна – из Смоленской области, а также одна семья из Республики Казахстан.

Средний возраст детей-финалистов – 13 лет, родителей – 42 года, бабушек и дедушек – 65 лет, а прабабушек и прадедушек – 76. Самому юному победителю полуфинала пять лет, самому взрослому – 82 года.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программы. Организаторы подготовили для семей сюрприз – встречу с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Он поделился секретами счастливой семейной жизни, рассказал, как воспитывает сыновей и объяснил, почему именно спорт формирует характер детей и становится для них стимулом добиваться успеха.

«Именно формат соревнований позволяет семьям сблизиться и почувствовать себя настоящей командой. Я видел, как понимают друг друга участники, при выполнении заданий им не нужно было даже говорить, хватало одного взгляда, чтобы родные поняли и поддержали. Я уверен, что конкурс «Это у нас семейное» нужен каждой российской семье. Ведь во время выполнения заданий – как очных, так и дистанционных – родители, дети, бабушки и дедушки занимаются общим делом и понимают, насколько важно быть единой и дружной семьей», – подчеркнул Алексей Немов.

Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами – пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах.

Окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а 30 мая – 2 июня в Уфе встретятся команды Приволжского федерального округа.

На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.