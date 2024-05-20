Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?4 комментария
Лавров назвал погибших президента и главу МИД Ирана настоящими друзьями России
В России глубоко опечалены и искренне соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В заявлении главы российского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия искренне соболезнует всему дружественному народу Ирана.
Раиси и Абдоллахияна знали как настоящих, надежных друзей России, добавил Лавров.
Посольство России в Тегеране в связи с гибелью президента Ирана приспустило флаг в знак солидарности с иранским народом. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Напомним, Раиси погиб в результате крушения вертолета. Исполнять обязанности главы государства в период до выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.