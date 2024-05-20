Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

Синоптик Тишковец заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

Tекст: Ольга Никитина

Тишковец сообщил РИА «Новости», что в районе авиакатастрофы наблюдалось «7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров». Верхняя граница, уточнил он, доходила до девяти-десяти километров.

«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли», – отметил специалист, добавив, что местами прошел ливень с грозой, в облаках наблюдалась «болтанка, электризация», а на уровне выше трех с половиной километров – обледенение.

Видимость на фоне осадков ухудшалась до одного-трех километров, а в облаках составляла до нескольких десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.

«В нижнем пограничном слое от нуля до трех километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час», – рассказал Тишковец, добавив, что днем температура поднималась до 23 градусов тепла, в горах – около десяти градусов, а прошлой ночью – от плюс шести до плюс 16 градусов.

Полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются, подчеркнул специалист. «Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», – считает Тишковец.

Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси.