Президент Путин прибыл в политехнический университет в Харбине

Tекст: Александра Юдина

Президенту России рассказали об истории университета и его достижениях, а также предложили поздороваться с представленной на экспозиции космической роботизированной рукой, на что Путин с готовностью согласился и с улыбкой пожал ее, передает ТАСС.

Также президент оставил запись в книге почетных гостей университета, поздравив университет с выдающимися успехами.

Отмечается, что на выставке представлены модель марсохода «Чжужун», макеты спутников «Лунцзян-2», «Лунцзян-3» и «Дружба АТУРК», а также макет формоизменяющегося авиалайнера на основе интеллектуальных материалов.

Кроме того, Путин подчеркнул важность сотрудничества с Китаем в сфере науки и образования, отметив данную сферу как приоритетное направление всего комплекса российско-китайских отношений.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая.